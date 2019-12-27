Путин обсудил с премьером Италии ситуацию в Ливии, Сирии, проинформировал его об итогах "нормандского саммита"

Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. 24 октября 2018.

Москва. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждена ситуация в Ливии. С обеих сторон акцентирована необходимость разрешения кризиса мирным путем. В этой связи выражена поддержка усилиям международного сообщества по содействию внутриливийскому урегулированию при посредничестве ООН", - говорится в сообщении.

"Затронуты также некоторые аспекты нынешней обстановки в Сирии", - отмечается в нем.

По просьбе Конте Путин информировал об итогах саммита "нормандской четверки" 9 декабря в Париже. "Подчеркнута необходимость последовательного выполнения минского "Комплекса мер" и достигнутых в "нормандском формате" договоренностей, прежде всего - по обеспечению на постоянной основе действия особого статуса Донбасса с его закреплением в Конституции Украины", - сообщает пресс-служба.

Кроме того, рассмотрены ключевые вопросы двусторонней повестки дня. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-итальянского сотрудничества.