Войти
Интерфакс-АВН

Путин обсудил с премьером Италии ситуацию в Ливии, Сирии, проинформировал его об итогах "нормандского саммита"

39
0
0
Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. 24 октября 2018
Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. 24 октября 2018.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Москва. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждена ситуация в Ливии. С обеих сторон акцентирована необходимость разрешения кризиса мирным путем. В этой связи выражена поддержка усилиям международного сообщества по содействию внутриливийскому урегулированию при посредничестве ООН", - говорится в сообщении.

"Затронуты также некоторые аспекты нынешней обстановки в Сирии", - отмечается в нем.

По просьбе Конте Путин информировал об итогах саммита "нормандской четверки" 9 декабря в Париже. "Подчеркнута необходимость последовательного выполнения минского "Комплекса мер" и достигнутых в "нормандском формате" договоренностей, прежде всего - по обеспечению на постоянной основе действия особого статуса Донбасса с его закреплением в Конституции Украины", - сообщает пресс-служба.

Кроме того, рассмотрены ключевые вопросы двусторонней повестки дня. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-итальянского сотрудничества.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Ливия
Россия
Сирия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
20.11.2019
Polska Times (Польша): Макрон восприимчив к давлению России
09.04.2019
Jutarnji list (Хорватия): правда и мифы о новой гонке вооружений
07.03.2019
Яромир Новотны: "Путин остановил распад России и ее разворовывание иностранцами и местными олигархами. Вопрос в том, не попытаются ли его свергнуть" (Kupedu do minulosti, Чехия)
07.04.2017
Черногорская шахматная партия НАТО — Россия (Видовдан, Сербия)
30.09.2016
"Обама отдал Ближний Восток России, Ирану и ИГ" (Politiken, Дания)
11.05.2016
Перед лицом России «НАТО нужно быть готовым к любым случайностям»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.12 00:33
  • 10
Неуправляемый полет: что погубило Су-57 в Хабаровском крае
  • 27.12 00:00
  • 1
Минобороны предупредило о мировой угрозе терактов с помощью дронов
  • 26.12 23:31
  • 2
Военный эксперт: АПЛ "Новосибирск" несет грозное оружие
  • 26.12 22:38
  • 23
В течение недели будут готовы предложения, как решить проблему закредитованности предприятий ОПК - Путин
  • 26.12 22:10
  • 2
Правительство Австралии одобрило закупку 24 дополнительных истребителей F-35A "Лайтнинг-2"
  • 26.12 21:38
  • 1
Для войсковой ПВО создают десять новых образцов вооружений
  • 26.12 21:27
  • 1
Вертолёты типа Ми-8/171 получат дополнительное бронирование десантного отсека
  • 26.12 21:21
  • 1
Российско-китайский широкофюзеляжный самолет может стать однопилотным
  • 26.12 21:03
  • 5
ВМС США закупали китайскую экипировку под видом американской
  • 26.12 20:35
  • 22
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 26.12 20:26
  • 17
"Теперь не мы догоняем, а нас": Путин о новом вооружении
  • 26.12 20:15
  • 8
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 26.12 20:06
  • 1
Медведев выразил соболезнования родным генерала Гареева
  • 26.12 19:03
  • 1
Беспилотник с распечатанным на 3D-принтере двигателем взлетит в 2020 году
  • 26.12 18:06
  • 8
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М