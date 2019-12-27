Ученые планируют к 2020 году завершить испытания прибора для геологоразведки Луны

Ранее завершились конструкторско-доводочные испытания

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Испытания летных образцов детектора нейтронов и гамма-лучей АДРОН для аппарата "Луна-25", который должен провести геологоразведку на естественном спутнике Земли, завершатся до конца 2019 года. Об этом сообщил ТАСС заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.

"Мы надеемся до конца года завершить испытания летных образцов [прибора АДРОН]", - отметил Митрофанов.

По словам ученого, ранее завершились конструкторско-доводочные испытания. После окончания проверок летных образцов приборы передадут НПО им. С.А. Лавочкина для установки на борту космического аппарата "Луна-25".

Основной задачей АДРОН в этой миссии будет определение состава лунного реголита в полярных областях, чтобы сравнить его с грунтом, который ранее доставлялся на Землю из умеренных широт. В частности, с помощью прибора планируется определить количество воды.

Изучением полезных ископаемых и поиском районов для дальнейшей разработки возможных месторождений, уточнил Митрофанов, подобные приборы займутся уже в составе лунохода. "Скорее всего, это будет луноход, и это вторая половина следующего десятилетия", - пояснил он.

Как работает АДРОН

Принцип работы прибора АДРОН заключается в исследовании гамма-излучения, которое возникает в результате "бомбардировки" участка поверхности нейтронами, выходящими из специального генератора. "Каждое ядро имеет свои гамма-линии, свой спектр, изучая их интенсивность, мы можем фактически заглянуть под поверхность и... понять, какие там элементы, и оценить их количество", - сказал Митрофанов.

Ранее подобный прибор был установлен на борту американского марсохода Curiosity. Однако на нем нет гамма-спектрометра для определения элементного состава грунта. Прибор улавливает только отраженные нейтроны и может найти только воду.

Запуск аппарата "Луна-25" к Луне запланирован на 2021 год, "Луна-26" - на 2023-2024 годы, "Луна-27" - на 2024-2025 годы. Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в единую космическую программу, начало создания которой намечено на 2020 год, будут включены тяжелые аппараты для бурения лунной поверхности, сбора ископаемых и доставки их на Землю.