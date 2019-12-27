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Военное обозрение

Индийские репортёры: Может ли Китай препятствовать экспорту ракет BrahMos на Филиппины?

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Источник изображения: topwar.ru

После решения Нью-Дели начать экспорт произведённых в рамках совместной российско-индийской программы ракет BrahMos в страны Юго-Восточной Азии, у индийских репортёров возник вопрос: а как к этому отнесётся Китай?

Напомним, что в Индии собираются экспортировать сверхзвуковые крылатые ракеты BrahMos, например, на Филиппины. Речь идёт о контракте на поставку ракетных комплексов Маниле в следующем (2020) году.

При этом в индийской прессе нередко появлялись материалы о том, что такое решение принято на фоне наличия у КНР и Филиппин претензий территориального характера друг к другу. Теперь в Индии решили разобраться с тем, как может повести себя в такой ситуации Китай, учитывая, что между Пекином и Москвой есть договор о стратегическом сотрудничестве.

Вопрос от индийских репортёров заместителю посла (советнику-посланнику) России в Нью-Дели Роману Бабушкину:

Может ли Китай создать препятствия в экспорте ракет BrahMos, совместно разработанных Индией и Россией, в такие страны, как Филиппины? Ведь между Россией и Китаем действует договор о стратегическом партнёрстве.

Ответ российского дипломата приводит издание The Economic Times:

Отношения России с Китаем и Индией носят стратегический характер по своей природе, и отношения РФ с одним государством не зависят от отношений с другим государством. Это основной принцип российской внешней политики.

По словам Романа Бабушкина, у России нет военного союза с Китаем. Соответственно, никаких препятствий для экспорта тех же "БраМос" со стороны Китая нет.

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Страны
Индия
Китай
Россия
Филиппины
Продукция
PJ-10 Brahmos
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