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ТАСС

Шойгу заявил, что около 600 военных получали служебное жилье еженедельно в 2019 году

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Жилье для военнослужащих
Жилье для военнослужащих в Самарской области.
Источник изображения: ЦВО

По словам главы Минобороны, в специализированный жилищный фонд было включено более 41 тыс. жилых помещений

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Постоянное жилье в 2019 году получили 7 тыс. военнослужащих, около 600 еженедельно получали служебное жилье. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

"Полностью выполнены планы по постоянному жилью, за текущий год его получили 7 тыс. военнослужащих, из них 1,9 тыс. - квартиры, 5,1 тыс. - жилищную субсидию. В 2019 году служебное жилье еженедельно получали около 600 военнослужащих. Всего обеспечено более 33 тыс. семей", - сказал Шойгу.

По его словам, в специализированный жилищный фонд было включено более 41 тыс. жилых помещений. "С учетом увеличения размера компенсаций за поднаем до реального уровня сократилась потребность в строительстве служебного жилья и расходах на его эксплуатацию и содержание. Кроме того, в судебном порядке возвращены в жилищный фонд и заселены семьями военнослужащих 17 тыс. квартир", - уточнил министр.

Он также сообщил, что 300 тыс. военнослужащих являются участниками накопительно-ипотечной системы, из них около 110 тыс. уже приобрели постоянное жилье.

Шойгу отметил, что решена многолетняя проблема по военнослужащим, состоявшим в распоряжении до обеспечения жильем. "Перед ними полностью выполнены все социальные обязательства. Напомню, что пять лет назад было порядка 61 тыс. распоряженцев, а сегодня их 47 человек", - добавил министр.

Так называемые распоряженцы - это военнослужащие, ожидающие увольнения, но при этом, по закону, не могут быть уволены без предоставления жилья, которое они вправе сами выбрать. На момент нахождения в распоряжении, военнослужащие получают денежное содержание только за воинское звание, поскольку они не занимают ответственных должностей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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