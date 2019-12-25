Заместитель главкома ВКС рассказал о поставках вооружения и техники в войска в 2019г

Москва. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - 150 единиц вооружения и военной техники, включая самолеты Ил-76, Су-35, Су-30, Су-34, поставлены в Воздушно-космические силы в этом году, сообщил заместитель главкома ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов.

"С предприятий промышленности в соответствии с гособоронзаказом-2019 поставлено более 150 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе, самолеты Ил-76МД-90А, Су-35С, Су-30СМ, Су-34, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-26Т, Ми-35М и Ми-8АМТШ", - сказал Грехов во вторник журналистам после заседания коллегии Минобороны.

Он добавил, что в войска поступили зенитные ракетные системы С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С, радиолокационные станции радиотехнических войск и спецтехники.

По словам генерала, ВКС в 2019 году совершенствовали систему воздушно-космической обороны и обеспечивали надёжную охрану границы в воздушном пространстве, а также проводили мероприятия стратегического сдерживания самолетами дальней авиации Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3.

"Космическими войсками проведено и обеспечено проведение более 10 запусков космических аппаратов в интересах Минобороны России (...) Дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск провели свыше 350 тыс. сеансов связи с космическими аппаратами российской орбитальной группировки", - рассказал Грехов.