Войти
Интерфакс-АВН

Заместитель главкома ВКС рассказал о поставках вооружения и техники в войска в 2019г

289
0
0
Истребитель Су-35
Истребитель Су-35.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Москва. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - 150 единиц вооружения и военной техники, включая самолеты Ил-76, Су-35, Су-30, Су-34, поставлены в Воздушно-космические силы в этом году, сообщил заместитель главкома ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов.

"С предприятий промышленности в соответствии с гособоронзаказом-2019 поставлено более 150 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе, самолеты Ил-76МД-90А, Су-35С, Су-30СМ, Су-34, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-26Т, Ми-35М и Ми-8АМТШ", - сказал Грехов во вторник журналистам после заседания коллегии Минобороны.

Он добавил, что в войска поступили зенитные ракетные системы С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С, радиолокационные станции радиотехнических войск и спецтехники.

По словам генерала, ВКС в 2019 году совершенствовали систему воздушно-космической обороны и обеспечивали надёжную охрану границы в воздушном пространстве, а также проводили мероприятия стратегического сдерживания самолетами дальней авиации Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3.

"Космическими войсками проведено и обеспечено проведение более 10 запусков космических аппаратов в интересах Минобороны России (...) Дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск провели свыше 350 тыс. сеансов связи с космическими аппаратами российской орбитальной группировки", - рассказал Грехов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Ка-52
Ми-26
Ми-28Н
Ми-35
Ми-35М
Ми-8
Ми-8АМТ
С-400 Триумф
Су-30
Су-34
Су-35
Су-35С
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
13.08.2019
Стальные крылья армии. Из чего состоит военная авиация России
01.10.2018
Боевое крещение Сирией. О каком российском оружии узнал весь мир
28.03.2017
Насколько важна преемственность ВПК России и СССР?
17.02.2016
Российская воздушная кампания в Сирии: первые выводы
24.10.2012
Тысяча боевых самолетов к 2020 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.12 06:17
  • 16
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 25.12 05:56
  • 3
Лазерное копье. Какие задачи у "Пересвета"
  • 25.12 05:08
  • 1
Шойгу рассказал о строительстве стартовых комплексов на Плесецке
  • 25.12 04:47
  • 1
Шойгу рассказал о вооружении флота подлодками "Борей"
  • 25.12 04:35
  • 18
"Коалиция-СВ" не торопится
  • 25.12 04:21
  • 1
Первый серийный Су-57 разбился
  • 25.12 03:18
  • 72
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 25.12 02:52
  • 1
Минобороны в 2019 году заказало более 200 боевых вертолетов
  • 25.12 02:08
  • 78
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 25.12 00:33
  • 30
Газотурбинный двигатель для Т-14 "Армата"? А почему бы и нет
  • 24.12 22:35
  • 3
Прошел ремонт еще один противолодочный самолет Ту-142М3 Морской авиации ВМФ России
  • 24.12 21:10
  • 2
Акционеры вертолетных заводов Миля и Камова одобрили параметры допэмиссии для их объединения
  • 24.12 21:06
  • 6
Массированный удар: Россия создаст беспилотный бомбардировщик
  • 24.12 20:55
  • 2
На перспективный палубный истребитель ВМС США не дали денег
  • 24.12 20:34
  • 1968
Как насчёт юмористического раздела?