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ТАСС

На дежурство в 2020 году встанут 22 пусковые установки комплексов "Ярс" и "Авангард"

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Президент России Владимир Путин на заседании в Национальном центре управления обороной РФ наблюдает в режиме видеоконференции за пуском ракеты комплек
Президент России Владимир Путин на заседании в Национальном центре управления обороной РФ наблюдает в режиме видеоконференции за пуском ракеты комплекса "Авангард".
Источник изображения: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

По словам министра обороны Сергея Шойгу, на 2020 год запланировано завершение модернизации на предприятиях промышленности шести стратегических ракетоносцев Ту-95МС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Минобороны РФ поставит в 2020 году на боевое дежурство 22 пусковые установки с баллистическими ракетами "Ярс" и "Авангард". Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

"В стратегических ядерных силах поставить в РВСН на боевое дежурство 22 пусковые установки с баллистическими ракетами "Ярс" и "Авангард", - сказал Шойгу.

По словам главы военного ведомства, на 2020 год запланировано завершение модернизации на предприятиях промышленности шести стратегических ракетоносцев Ту-95МС. Шойгу подчеркнул, что также планируется "принять в состав флота первый серийный атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Олег", вооруженный баллистическими ракетами "Булава". Всего их будет семь.

Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда" сообщил, что в ближайшее время планируется поэтапно переоснастить все ракетные соединения на новые ракетные комплексы "Ярс", "Авангард" и "Сармат".

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Россия
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Булава-30
РС-24 Ярс
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