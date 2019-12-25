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Hanjin Heavy Industries and Construction построит новые ДКВП LSF-II для ВМС Республики Корея

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ЦАМТО, 24 декабря. Агентство программ оборонных закупок МО Республики Корея (DAPA) подписало с судостроительной компанией Hanjin Heavy Industries and Construction (HHIC) контракт на строительство для ВМС РК четырех высокоскоростных десантных кораблей на воздушной подушке (ДКВП) класса LSF-II.

Как сообщает Navyrecognition.com, Hanjin Heavy Industries & Construction Co. (HHIC) получила дополнительный заказ на строительство четырех скоростных ДКВП, общая стоимость которого превышает 316 млрд. вон. (265 млн. долл.). После последней сделки объем заказов южнокорейской судостроительной компании возрос до 150% от запланированного объема на текущий год. DAPA не указало сроки поставки кораблей, но по данным южнокорейских СМИ, передача должна быть завершена к декабрю 2024 года.

С учетом нового контракта, HHIC построит 8 скоростных ДКВП для ВМС Республики Корея.

Первые два ДКВП класса "Солгае" компания поставила южнокорейскому флоту в 2007 году. Они применяются с борта десантно-вертолетного корабля-дока класса (6111) "Докдо" ВМС страны. В настоящее время компания ведет постройку двух скоростных десантных кораблей на воздушной подушке в рамках заказа стоимостью 152,4 млрд. вон (125,9 млн. долл.), полученного в 2016 году.

Четыре новых десантных корабля должны быть поставлены заказчику к декабрю 2024 года. Предположительно, они будут применяться с борта ДВКД "Марадо" класса "Докдо", который должен быть передан ВМС РК к концу 2020 года.

Скоростной десантный корабль на воздушной подушке нового поколения будет представлять собой 155-тонное судно (длина 27,9 м и ширина 14,6 м), способное развивать скорость до 40 узлов (74 км/ч), перевозить 150 военнослужащих или танк и 24 военнослужащих. Дальность плавания без дозаправки – 185 км. Экипаж LSF-II – 5 человек, в качестве вооружения используется 12,7-мм пулемет.

Hanjin Heavy Industries & Construction является единственным в Республике Корее поставщиком скоростных десантных кораблей на воздушной подушке.

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Страны
Южная Корея
Компании
DAPA
Проекты
2020-й год
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