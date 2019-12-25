Российские военные в Чёрном море отработали перехват ракет и уничтожение вражеского корабля

Москва. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Носитель крылатых ракет "Калибр" малый ракетный корабль (МРК) "Орехово-Зуево" и боевые расчёты комплексов "Бал" и "Бастион" Черноморского флота уничтожили корабль условного противника на учениях, сообщает пресс-служба ЧФ.

"На Черноморском флоте проведено совместное учение корабельных сил и береговых противокорабельных ракетных комплексов по отражению удара и уничтожению надводного корабля условного противника", - сказали в пресс-службе.

В учениях был задействован МРК "Орехово-Зуево" и боевые расчёты береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) "Бал" и "Бастион".

"По замыслу учения МРК "Орехово-Зуево" обнаружил корабль условного противника, представляющий угрозу нанесения ракетных ударов по объектам инфраструктуры Черноморского флота", - сказали в пресс-службе.

В ходе учебно-боевой тренировки корабль "противника" условно совершил пуски крылатых ракет в направлении побережья.

Расчеты противовоздушной обороны МРК "Орехово-Зуево", применив зенитную артиллерию, перехватили ракеты, а боевые расчёты БПКРК "Бал" и "Бастион" уничтожили корабль условного противника.

Мероприятие проведено в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.