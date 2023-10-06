Российский флот провел учения с пуском «Калибра»

Корабли выполнили стрельбы одновременно на трех морских театрах

Конец сентября выдался богатым на события по линии Военно-морского флота (ВМФ) России. В последний день месяца отряд Тихоокеанского флота (ТОФ), принимавший участие в тактических учениях «Финвал-2023», вернулся в пункт базирования Петропавловск-Камчатский. Здесь корабли пройдут плановое техническое обслуживание и пополнят материально-технические запасы, а для личного состава запланирован небольшой отдых после выполнения поставленных задач в море.

Всего в маневрах «Финвал-2023», главной целью которых была отработка действий разнородных сил флота по защите коммуникаций Северного морского пути, было задействовано порядка 10 тыс. военнослужащих и более полусотни единиц боевой техники. Под общим руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова отряд ТОФ выполнил переходы в Анадырский и Авачинский заливы, действовал в акватории Чукотского и Берингова морей.

С территории Камчатского полуострова с ним взаимодействовали береговые ракетные части, вооруженные противокорабельными комплексами «Бал» и «Бастион». Благодаря высокой мобильности (все боевые машины комплексов выполнены на колесном шасси) расчеты за короткое время совершали переходы от пунктов базирования в район учений.

Вместе с береговыми и авиационными частями моряки выполнили 80 артиллерийских и 5 ракетных стрельб. Впервые в новейшей истории ТОФ была проведена одновременная ракетная стрельба сразу в четырех средах: с моря, с берега, из-под воды и с воздуха. В рамках «Финвал» прошло порядка 250 эпизодов различных тактических учений. Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации (МО РФ) среди привлекавшихся к маневрам боевых единиц особо отметила новейшие морские тральщики (МТЩ) «Пётр Ильичёв» и «Анатолий Шлемов». Оба построены по проекту 12700 (став 6-м и 7-м корпусами в серии) и вошли в строй в ноябре-декабре 2022 года. В условиях неблагоприятных гидрометеорологических условий экипажи тральщиков обеспечили безопасную стоянку отряда ТОФ на рейде залива Креста у Чукотского полуострова, где корабли укрывались от непогоды. Во время захода и выхода отряда из залива Креста «Пётр Ильичёв» и «Анатолий Шлемов» провели попутные тренировки по проделыванию прохода в минном поле, а также по постановке контактных и неконтактных тралов.

Корветы «Совершенный» и «Гремящий», малые противолодочные корабли «Усть-Илимск» и МПК-107 действовали в составе поисково-ударной группы, что во взаимодействии с противолодочными самолетами Ил-38 отрабатывала приемы поиска с последующим поражением субмарин условного противника, в роли которого действовала подлодка из состава ТОФ. Экипажи отработали совместное маневрирование, уклонение от атаки подводного противника и его условное уничтожение штатным оружием.

Ранее пресс-служба Дальневосточного военного округа сообщила, что в ходе тренировочных полетов у берегов Камчатки экипажи Ил-38 и Ил-38Н из состава морской авиации ТОФ провели условную постановку минных заграждений, а также выполнили поиск субмарин условного противника и его надводных кораблей с использованием радиолокационных станций и гидроакустических средств. В ходе выполнения полетного задания над морем летчики совершенствовали тактические приемы группового поиска и классификацию подводных лодок. На маршрутах возможного развертывания ударных вражеских соединений самолеты Ил-38 и Ил-38Н осуществили учебную постановку с воздуха минных заграждений.

У экипажей тральщиков «Анатолий Шлемов» и МТ-265 было, можно сказать, противоположное задание: провести тренировку по обеспечению выхода отряда ТОФ из пункта базирования на Камчатке и безопасного развертывания тактических групп кораблей в Авачинском заливе. По замыслу мероприятия боевой подготовки условный противник установил минные заграждения на предполагаемом пути развертывания кораблей ТОФ.

Тральная группа во главе со «Шлемовым» выполнила алгоритм действий по проделыванию прохода в районе с минной опасностью и отработала поиск и ликвидацию мин, используя контактные и бесконтактные тралы. Обнаруженные на поверхности воды условные мины были уничтожены артиллерийским огнем.

В Авачинской бухте и на подступах к ней непрерывно несут боевую службу пловцы отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ОСНБ ПДСС). В конце сентября отряд провел плановую тренировку по противодействию подводным диверсантам условного противника с осмотром акватории пунктов базирования кораблей ТОФ и проведением практического гранатометания. При помощи технических средств пловцы осуществили контроль за водной поверхностью, провели мониторинг подводной обстановки и выполнили поиск вероятных схронов разведывательных групп условного противника. Кроме того, военнослужащие ОСНБ ПДСС осмотрели винто-рулевые группы и корпуса кораблей.

Мероприятия боевой подготовки также включали практическое противодиверсионное гранатометание в местах стоянки кораблей и на выходах из пунктов базирования. В тренировке отряда ПДСС были задействованы противодиверсионные катера проекта «Грачонок» и быстроходные лодки БЛ-680.

В ходе тактических учений «Финвал-2023» корвет «Гремящий» проекта 20385 (построен в Санкт-Петербурге, вошел в состав ТОФ менее трех лет тому назад) провел стрельбы комплексом «Калибр-НК»: в Анадырском заливе корвет поразил ракетой морскую мишень на дальности порядка 300 км. При необходимости стрельба может вестись на значительно более дальние расстояния. Так, в ходе показа руководителю КНДР Ким Чен Ыну фрегата «Маршал Шапошников» 16 сентября адмирал Николай Евменов сказал, что обновленные системы вооружения корабля позволяют эффективно применять крылатые ракеты комплекса «Калибр» по морским и береговым целям на удалении более 1,5 тыс. км. В ходе недавно завершенной модернизации «Шапошников» получил новое навигационное оснащение, включая аппаратуру спутниковой системы «ГЛОНАСС», что позволяет фрегату успешно выполнять боевые задачи в любой точке Мирового океана.

В середине сентября состав ТОФ пополнился еще одним корветом проекта 20380. «Резкий» построен на предприятиях, входящих в состав Объединенной судостроительной корпорации. Торжественная церемония подъема Андреевского флага прошла на Корабельной набережной Владивостока в присутствии главнокомандующего ВМФ России. Выступая перед собравшимися, Николай Евменов отметил, что «Резкий» стал четвертым корветом нового поколения, построенным на Дальнем Востоке (до него – «Совершенный», «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»).

«Резкий» способен выполнять задачи как в ближней морской, так и океанской зоне. Корпус корабля построили в Комсомольске-на-Амуре и в 2021 году перевели во Владивосток для достройки и испытаний. Цикл создания от закладки до принятия заказчиком составил 8 лет. В проекте 20380 воплощены современные решения по уменьшению физических полей корабля; судостроителям удалось значительно снизить радиолокационную заметность за счет применения инновационных материалов и архитектурной компоновки корпуса и надстройки.

В состав вооружения «Резкого» входят противокорабельный ракетный комплекс «Уран» и зенитная ракетная система «Редут», торпеды, 100-мм артиллерийская установка АК-190, крупнокалиберные пулеметные и гранатометные установки. Это позволяет корвету вести борьбу с надводными кораблями и субмаринами противника, а также оказывать огневую поддержку при высадке на вражеское побережье морских пехотинцев в ходе десантной операции.

Заметим, что недавно в Петропавловске-Камчатском прошли мероприятия по случаю 105-й годовщины формирования 22-й мотострелковой Краснодарско-Харбинской дважды Краснознаменной дивизии, чью боевую историю в наше время продолжает 40-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты Тихоокеанского флота. За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях, в том числе в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине, указом президента РФ от 20 июля 2023 года бригаде присвоено почетное наименование «гвардейская».

Вклад морской пехоты в боевые действия на Украине отметил и министр обороны Сергей Шойгу. Он выступил 15 сентября в штабе Тихоокеанского флота во Владивостоке, когда там проходило совещание по итогам работы на предприятиях военно-промышленного комплекса Дальнего Востока. «Совершенствование Военно-Морского флота позволяет нам отстаивать геополитические интересы страны, соответствующим образом реагировать на новые вызовы и угрозы», – подчеркнул глава военного ведомства. По его словам, отечественный флот защищает национальные интересы, поддерживает безопасность морских путей, проводит операции в разных районах мира. Руководство страны предпринимает шаги по перевооружению и повышению боеготовности ВМФ России. По словам Шойгу, за последние десять лет флот принял от промышленности более полусотни боевых кораблей, включая два в начале текущего года, и еще 12 планируется принять до начала следующего.

Предположительно, в число 12 попадет, по крайней мере, один из двух малых ракетных кораблей (МРК), что были спущены на воду 27 сентября в Комсомольске-на-Амуре. «Ржев» и «Удомля» поострены на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) в качестве первых МРК современного проекта 22800 «Каракурт» для ТОФ. Еще два подобных корабля – «Павловск» и «Уссурийск» – строятся на АСЗ по контракту, подписанному на форуме «Армия-2018». Их планируется ввести в строй через пару лет.

Черноморский флот официально (в июле) принял в свой состав только один подобный МРК – «Циклон», построенный в Керчи. Следующий в серии «Аскольд» уже почти год проходит испытания. За это время военные моряки освоили корабль до такой степени, что смогли отразить атаку безэкипажных морских катеров (БМК), потопив один из них, о чем недавно сообщило МО РФ.

Вместе с «каракуртами» на Черном и Балтийском морях эксплуатируются МРК альтернативного проекта 21631К «Буян-М», также вооруженные комплексом «Калибр-НК». Один из них – «Серпухов» – в сентябре внутренними водными путями прошел более 3300 морских миль и прибыл в Северодвинск.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, в ходе учений в Белом море моряки-балтийцы поразили ракетой береговую мишень на полигоне Чижа. Остается непонятным, почему флотоводцы не послали «Серпухов» внутренними водными путями в Черное море, откуда МРК мог выпустить ценный «калибр» не по учебной, а реальной цели и тем самым внести свой вклад в СВО.

А вот корвет «Стойкий» не стали никуда переводить ради огневых испытаний – он отстрелялся на Балтике, одной ракетой комплекса «Редут» поразив «специальную воздушную мишень», второй – надводную цель (плавучий щит). Согласно сообщению МО РФ, задачи по обеспечению безопасности в районе пусков выполняли свыше 10 кораблей и судов обеспечения БФ, но это обстоятельство не успокоило экспертов из соседней Финляндии. Университет национальной обороны в Хельсинки посчитал полеты российских ракет над Балтикой «не самым обычным делом». Председатель комитета обороны финского парламента Юкки Копра предположил, что самим фактом военно-морских учений Москва оказывает давление на его страну, причем их проведение «может затруднить» доступ судов в финские порты.

Вячеслав Иванов

Вячеслав Викторович Иванов – военный эксперт, историк;Владимир Александрович Карнозов – ответственный редактор «НВО».