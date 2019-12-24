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ТАСС

Путин 24 декабря на коллегии Минобороны поставит задачи для Вооруженных Сил на 2020 год

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Президент России Владимир Путин проводит заседание Совбеза РФ
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совбеза РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Как сообщили в пресс-службе Кремля, также будут подведены итоги деятельности ВС за 2019 год

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 24 декабря примет участие в ежегодной расширенной коллегии Министерства обороны РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"На заседании, которое пройдет в Национальном центре управления обороной в Москве, будут подведены итоги деятельности Вооруженных Сил России за 2019 год, - говорится в сообщении. - Верховный Главнокомандующий определит основные задачи по военному строительству и главным направлениям деятельности военного ведомства на предстоящий год".

На расширенное заседание коллегии Минобороны приглашены члены Совета безопасности России, руководство Федерального Собрания, правительства, командующие военными округами, объединениями и соединениями Вооруженных Сил России.

Также в этот день глава государства проведет традиционную встречу с руководством Государственной Думы и Совета Федерации. "Будут подведены итоги деятельности парламентариев в 2019 году и определены приоритеты развития и совершенствования законодательства на следующий год", - отметили в Кремле.

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