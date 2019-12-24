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ЦАМТО

Экипировка "Ратник" в полтора раза увеличила возможность по обнаружению целей в ночное время

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Автомат АК107 на испытаниях ОКР "Ратник"
Автомат АК107 на испытаниях ОКР "Ратник".
Источник изображения: tass.ru

ЦАМТО, 23 декабря. Экипировка второго поколения "Ратник" способна увеличить дальность обнаружения целей ночью и в условиях ограниченной видимости в 1,5 раза, кроме того кучность стрельбы стрелкового оружия увеличивается в 1,6 раза.

Это позволяет в два раза увеличить боевые возможности российских военнослужащих.

Поставляемый в войска с 2015 года комплект боевой экипировки второго поколения "Ратник" включает в себя функционально и конструктивно объединенные элементы систем поражения, управления, защиты, жизнеобеспечения и энергообеспечения.

Укомплектованность военнослужащих Сухопутных войск новыми комплектами боевой экипировки уже превышает 70%, сообщает Группа информационного обеспечения СВ.

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Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
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