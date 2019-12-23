У Пентагона поинтересовались, какой договор запрещает Турции покупать С-400

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В ходе одного из брифингов в Минобороны США турецкий корреспондент задал вопрос пресс-секретарю Пентагона о реакции Вашингтона на приобретение Турцией зенитных ракетных комплексов С-400 у России.

Журналист поинтересовался у официального лица Пентагона, почему США пытаются воспрепятствовать размещению систем ПВО "неамериканского" производства в Турции, учитывая тот факт, что на данный момент не существует никаких соглашений между Анкарой и Вашингтоном, запрещающих это делать? Какой вообще договор запрещает покупать ЗРК там, где Турция хочет? В дополнение был задан вопрос о том, значит ли отказ поставок F-35 Турции то, что США опасаются выявления "уязвимости" истребителей пятого поколения перед С-400?

В Пентагоне однозначных ответов на эт вопросы не дали. Пресс-секретарь военного ведомства заявил, что Турция является членом НАТО, а потому "ей нужно укреплять единство в составе Североатлантического военного блока". Также было отмечено, что "Турция остаётся важным союзником США, и США продолжат сотрудничать с Анкарой, обсуждая все важные вопросы".

Эти невнятные ответы прокомментировали турецкие эксперты, отметив, что США дают понять следующее: они готовы идти по пути санкционного давления даже при отсутствии хоть какой-то юридической базы, предоставляющей такое право. Нет соглашения о запрете закупок оружия не там, где хотелось бы Вашингтону, но, несмотря на это, власти США всё равно вводят санкции.

Дополнительное возмущение в Анкаре вызвали рассматриваемые санкции против турецких компаний и чиновников, которые занимались строительством газопровода "Турецкий поток". Отмечается, что если такие санкции будут введены, то США "могут потерять важную составляющую торгово-экономических отношений с Турцией". Что конкретно имеется в виду, не сообщается.