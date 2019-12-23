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Артиллерийский полк общевойсковой армии ЗВО в 2020 году пройдет перевооружение на СГ "Мста-СМ1"

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Военнослужащие российской армии на самоходной артиллерийской установке (САУ) Мста-С. Архивное фото
Военнослужащие российской армии на самоходной артиллерийской установке (САУ) Мста-С. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

ЦАМТО, 20 декабря. Артиллерийской полк Ельнинской мотострелковой дивизии ЗВО, дислоцированный в Брянской области, в 2020 году завершит перевооружение на модернизированные гаубицы с автоматизированными системами управления огнем.

Два артдивизиона полка получат на вооружение 152-мм самоходные гаубицы "Мста-СМ1". Данные боевые машины предназначены для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника.

Основу огневой мощи "Мста-СМ1", являющейся предшественницей гаубицы "Коалиция-СВ", составляет орудие 2А65 калибра 152-мм со скорострельностью более 10 выстр./мин., что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем. Таких показателей удалось добиться благодаря модернизированной конструкции механизмов заряжания.

Основной особенностью применения новых самоходных установок станет возможность управления огнем артиллерии в автоматическом режиме как с пункта управления командира батареи, так и непосредственно на гаубице.

Для стрельбы из "Мсты" могут использоваться управляемые и неуправляемые осколочно-фугасные снаряды, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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