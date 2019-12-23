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bmpd.livejournal.com

Первые Су-30СМ для Армении

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19 декабря 2019 года споттерами в аэропорту Толмачево (Новосибирск) были засняты во время промежуточной посадки два первых многофункциональных истребителя Су-30СМ (красные бортовые номера "30" и "31"), построенных для вооруженных сил Армении на Иркутском авиационном заводе ПАО "Корпорация "Иркут" и совершающих перелет из Иркутска к месту базирования. САмолеты несут опознавательные знаки ВВС Армении.

Один из двух первых предназначенных для Армении истребителей Су-30М (бортовой номер "31 красный"), построенных на Иркутском авиационном заводе ПАО "Корпорация "Иркут", во время промежутосной посадки в Толмачево (Новосибирск), 19.12.2019 (с) Андрей Нейман / vk.com/nskplanes

Напомним, что в январе 2019 года министерство обороны Армении подписало с российской стороной контрактна закупку четырех многофункциональных истребителей Су-30СМ, которые вооруженные силы Армении должны получить уже в 2020 году. При этом поставка самолетов осуществляется "по линии ОДКБ" по внутрироссийским ценам.

Предположительно, первые два теперь получаемых Арменией в рамках этого контракта истребителя Су-30СМ с красными бортовыми номерами "30" и "31", являются самолетами с серийными номерами 10МК5 1611 и 10МК5 1612, поднятыми в воздух на Иркутском авиационном заводе в сентябре 2019 года.

В соответствии с подписанным министерством обороны Армении еще в 2012 году рамочным соглашением, всего армянская сторона планирует получить в перспективе 12 истребителей Су-30СМ. До настоящего врмени ВВС Армении не располагали истребителями, имея из боевых самолетов только штурмовики Су-25.

Армения стала третьим заказчиком истребителей Су-30СМ среди републик бывшего СССР, после Казахстана (получившего 12 самолетов в 2015-2018 годах, всего заказано 24 самолета) и Белоруссии (получившей первые четыре самолета в ноябре 2019 года, из 12 заказанных).

Первые два предназначенных для Армении истребителя Су-30М (бортовые номера "30 красный" и "31 красный"), построенных на Иркутском авиационном заводе ПАО "Корпорация "Иркут", во время промежутосной посадки в Толмачево (Новосибирск), 19.12.2019 (с) Андрей Нейман / vk.com/nskplanes

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