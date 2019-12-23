Плавучая атомная теплоэлектростанция с плавучим энергоблоком "Академик Ломоносов" дала ток в сеть

АО "Концерн "Росэнергоатом" (входит в состав Государственной корпорации "Росатом") сообщило, что 19 декабря 2019 года в 11:00 по московскому времени в городе Певеке (Чукотский автономный округ) плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) выдала первую электроэнегию в сеть. Для жителей города этот день стал символичным: в преддверии Нового года с энергетическим пуском ПАТЭС в городе зажглась новогодняя ёлка.

Плавучий атомный энергетический блок "Академик Ломоносов" проекта 20870 плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) в Певеке (Чукотский автономный округ), декабрь 2019 года (с) АО "Концерн "Росэнергоатом"

ПАТЭС состоит из плавучего энергоблока (ПЭБ) "Академик Ломоносов" и береговой инфраструктуры. Вырабатываемое электричество поступает в Чаун-Билибинский узел Чукотского автономного округа. Ранее комиссия Дальневосточного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала разрешение на эксплуатацию электроустановки, также было получено разрешение на его подключение к северным электросетям АО "Чукотэнерго".

Комментируя это значимое событие, генеральный директор АО "Концерн Росэнергоатом" Андрей Петров отметил: "Сегодня произошло историческое событие - осуществлено первое включение генераторов ПЭБ "Академик Ломоносов" в сеть. Таким образом, сделан важнейший шаг на пути к развитию Певека как новой энергетической столицы региона, опорного пункта освоения западной Чукотки и ключевого звена Северного морского пути. Основная задача текущего года успешно выполнена, а задача на следующий 2020 год - выполнить сдачу ПАТЭС в промышленную эксплуатацию".

Включение генераторов ПЭБ в сеть было осуществлено после синхронизации с параметрами береговой сети. Этому предшествовало завершение сооружения береговых объектов, обеспечивающих передачу электрической энергии плавучего ПЭБ в высоковольтные сети Чукотского автономного округа. Также был выполнен большой объем работ по сооружению инженерных сетей теплоснабжения. Подключение к тепловым сетям Певека будет произведено в 2020 году.

Директор филиала АО "Концерн Росэнергоатом" "Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций" Виталий Трутнев отметил: "Специалисты провели большой комплекс испытаний и проверок на различных этапах освоения мощности. Все мероприятия, необходимые для подтверждения надежности и безопасности работы ПАТЭС выполнены в соответствии с графиком". Он также подчеркнул, что главным приоритетом при сооружении ПАТЭС всегда оставались вопросы безопасности, поэтому набор мощности реакторной установки происходил поэтапно, с проведением необходимых испытаний оборудования ПАТЭС для ее дальнейшей безопасной эксплуатации.

После ввода ПАТЭС в эксплуатацию количество действующих атомных станций России вырастет с 10 до 11. Кроме того, впервые в истории отечественной атомной энергетики сразу две действующих АЭС (ПАТЭС и Билибинская АЭС) будут находиться на территории одного субъекта Федерации.

Справка:

Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) в составе плавучего энергоблока "Академик Ломоносов" и береговых гидротехнических сооружений предназначена для энергоснабжения Чукотского автономного округа и снабжения теплом г. Певека. В перспективе ПАТЭС заменит мощности технологически устаревшей Билибинской АЭС и угольной Чаунской ТЭЦ. После ввода в эксплуатацию ПАТЭС станет самой северной атомной станцией в мире, забрав этот титул у Билибинской АЭС. Размещение станции в Певеке создаст условия для ускоренного социально-экономического развития Чаунского муниципального района и Чукотки в целом. Кроме того, она станет одним из ключевых элементов инфраструктуры в рамках программы развития Северного морского пути.

ПАТЭС разработана с большим запасом прочности для противодействия внешним угрозам. Станция оснащена двумя реакторными установками ледокольного типа КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии, что достаточно для обеспечения энергопотребления города с населением около 100 тыс. человек. В настоящее время Госкорпорация "Росатом" уже работает над вторым поколением ПАТЭС - оптимизированным плавучим энергоблоком (OFPU), который будет меньше и мощнее своего предшественника. Его предполагается оснастить двумя реакторами типа РИТМ-200M общей мощностью 100 МВт.

Cо стороны bmpd напомним, что основой плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) является плавучий энергетический блок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" проекта 20870 разработки ПАО "ЦКБ "Айсберг" (Санкт-Петербург). Программа создания ПАТЭС является одним из "долгостроев" отечественной атомной и судостроительной промышленности.

ПЭБ проекта 20870 является гладкопалубным несамоходным судном длиной 144,2 метра, шириной 30 метров, осадкой 5,6 метра, водоизмещением 21560 тонн. Экипаж 69 человек. Энергоблок оснащен двумя модифицированными ядерными реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме, что достаточно для поддержания жизнедеятельности города с населением около 100 тыс. человек. Главным конструктором, изготовителем и поставщиком реакторных установок является АО "ОКБМ Африкантов" (Нижний Новгород).

Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) на основе плавучего атомного энергоблока состоит из плавучего энергетического блока (ПЭБ), береговой площадки с сооружениями, обеспечивающими выдачу электрической и тепловой энергии потребителям, а также гидротехнических сооружений, обеспечивающих безопасную стоянку ПЭБ в акватории.

Назначенный срок службы ПЭБ - 40 лет; назначенный срок службы до заводского ремонта - 12 лет; время работы реакторных установок между перегрузками активной зоны - 3 года. Все системы обращения с ядерным топливом и радиоактивными материалами расположены внутри ПЭБ. Перегрузка активной зоны и хранение отработанного топлива осуществляется на борту ПЭБ. После окончания эксплуатации ПЭБ должен утилизироваться на специализированном предприятии.

Строительство ПАТЭС было осуществлено по заказу "Росатома" в соответствии с Федеральной целевой программой "Энергоэффективная экономика" на 2002-2005 годы и на перспективу до 2010 года. Изначально 19 мая 2006 года победителем тендера на строительство ПЭБ проекта 20870 было объявлено АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (СМП, Северодвинск). 15 апреля 2007 года на СМП состоялась церемония закладки ПЭБ "Академик Ломоносов" проекта 20870, с плановым сроком сдачи в 2010 году. Однако затем руководство СМП заявило о требованиях пересмотра контрактных сроков и стоимости постройки ПЭБ, В результате в августе 2008 года "Росатом" расторг договоры с СМП и передал постройку ПЭБ на АО "Балтийский завод" (тогда входивший в состав "Объединенной промышленной корпорации" Пугачева). В мае 2009 года ПЭБ "Академик Ломоносов" проекта 20870 был перезаложен на Балтийском заводе. При этом контрактным сроком готовности ПАТЭС был обозначен конец 2012 года, а ее ввода в эксплуатацию - 2013 год.

30 июня 2010 года ПЭБ "Академик Ломоносов" был спущен на воду в Санкт-Петербурге на Балтийском заводе. Однако только 27 сентября и 1 октября 2013 года была произведена погрузка на ПЭБ парогенерирующих блоков. По условиям нового контракта Балтийский завод обязывался сдать ПЭБ, готовый к буксировке на место эксплуатации, 9 сентября 2016 года.

4 октября 2016 года началось строительство береговой инфраструктуры ПАТЭС в Певеке (Чукотский АО).

Буксировка завершенного строительством ПЭБ "Академик Ломоносов" с Балтийского завода в Мурманск была начата только 28 апреля 2018 года, в Мурманск энергоблок прибыл 19 мая 2018 года и был ошвартован на площадке ФГУП "Атомфлот" (дочернее подразделение Росатома). Загрузка ядерного топлива в первый реактор (правого борта) энергоблока была начата там 25 июля 2018 года, во второй реактор (левого борта) - 28 сентября. 2 ноября 2018 года был осуществлен запуск первого реактора на ПЭБ.

23 августа 2019 года ПЭБ "Академик Ломоносов" был отправлен буксировкой из Мурманска в Певек, куда прибыл 14 сентября 2019 года.

Плавучий атомный энергетический блок "Академик Ломоносов" проекта 20870 плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) в Певеке (Чукотский автономный округ), декабрь 2019 года (с) АО "Концерн "Росэнергоатом"