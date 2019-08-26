Плавучая атомная электростанция "Академик Ломоносов" начата буксировкой из Мурманска в Певек

Как сообщил Департамент коммуникаций АО "Концерн "Росэнергоатом", 23 августа 2019 года в Мурманске состоялась торжественная церемония отправки атомного плавучего энергоблока (ПЭБ) "Академик Ломоносов" к месту его постоянного базирования - в город Певек (Чукотский автономный округ), где он станет полноценным энергетическим объектом в составе плавучей атомной теплоэлектростанции. Команду к началу буксировки плавэнергоблока "Академик Ломоносов" из Мурманска дал генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

ПЭБ с помощью буксиров преодолеет расстояние более 4700 км, прежде чем встать у берега в Певеке. Там энергоблок после подключения к энергосетям будет эксплуатироваться в составе плавучей атомной теплоэлектростанции, снабжая электричеством город Певек и Чукотский автономной округ, в том числе замещая мощности Билибинской АЭС, которая будет окончательно остановлена в начале следующего десятилетия.

Плавучий атомный энергетический блок "Академик Ломоносов" проекта 20870, буксируемый из Мурманска в Певек, 23.08.2019 (с) АО "Концерн "Росэнергоатом"

"Плавучий энергоблок укомплектован персоналом в требуемом количестве для обеспечения поддержания в безопасном состоянии реакторных установок на всем пути транспортировки и обеспечения правил судоходства в открытой акватории. Необходимые документы оформлены в установленном порядке и переданы капитану порта Мурманска. Получено разрешение капитана порта на выход в открытую акваторию. Незадействованное оборудование плавучего энергоблока законсервировано и переведено в состояние готовности к транспортировке", - отметил в докладе перед руководством Госкорпорации "Росатом" директор Дирекции по сооружению и эксплуатации ПАТЭС (филиал АО "Концерн Росэнергоатом") Виталий Трутнев.

АО "Концерн Росэнергоатом" (как эксплуатирующей организации) на церемонии был вручен сертификата от "Книги рекордов России", подтверждающий статус ПАТЭС "Академик Ломоносов" как самой северной атомной станции страны. Ранее этот титул принадлежал Билибинской АЭС. Кроме того, после ввода ПАТЭС в эксплуатацию количество атомных станций в России увеличится с десяти до 11. В перспективе она должна заменить выводимые из эксплуатации генерирующие мощности Чаун-Билибинского энергоузла - Чаунскую ТЭЦ в г. Певеке и Билибинскую АЭС в г. Билибино. Размещение ПАТЭС в г. Певеке создаст условия для ускоренного социально-экономического развития Чаунского муниципального района и Чукотки в целом. Кроме того, она станет одним из ключевых элементов инфраструктуры в рамках программы развития Северного морского пути, обеспечения круглогодичной ледокольной проводки, которая позволит реализовать крупные инфраструктурные проекты, логистически связанные с портом Певек, где будет базироваться плавучий энергоблок.

Для справки:

Плавучий энергетический блок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" - это головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. ПЭБ предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока и представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения. ПАТЭС разработана с большим запасом прочности для противодействия внешним угрозам. Станция оснащена двумя реакторными установками ледокольного типа КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме, что достаточно для обеспечения энергопотребления города с населением около 100 тыс. человек. Кроме того, такие энергоблоки могут работать в островных государствах, на их базе может быть создана мощная опреснительная установка. В настоящее время Госкорпорация "Росатом" уже работает над вторым поколением ПАТЭС - оптимизированным плавучим энергоблоком (OFPU), который будет меньше и мощнее своего предшественника. Его предполагается оснастить двумя реакторами типа РИТМ-200M общей мощностью 100 МВт.

Со стороны bmpd напомним, что плавучий энергетический блок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" проекта 20870 предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) и разработан ПАО "ЦКБ "Айсберг" (Санкт-Петербург). Данная программа является одним из "долгостроев" отечественной атомной и судостроительной промышленности.

ПЭБ проекта 20870 является гладкопалубным несамоходным судном длиной 144,2 метра, шириной 30 метров, осадкой 5,6 метра, водоизмещением 21560 тонн. Экипаж 69 человек. Энергоблок оснащен двумя модифицированными ядерными реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме, что достаточно для поддержания жизнедеятельности города с населением около 100 тыс. человек. Главным конструктором, изготовителем и поставщиком реакторных установок является АО "ОКБМ Африкантов" (Нижний Новгород).

Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) на основе плавучего атомного энергоблока состоит из плавучего энергетического блока (ПЭБ), береговой площадки с сооружениями, обеспечивающими выдачу электрической и тепловой энергии потребителям, а также гидротехнических сооружений, обеспечивающих безопасную стоянку ПЭБ в акватории.

Назначенный срок службы ПЭБ - 40 лет; назначенный срок службы до заводского ремонта - 12 лет; время работы реакторных установок между перегрузками активной зоны - 3 года. Все системы обращения с ядерным топливом и радиоактивными материалами расположены внутри ПЭБ. Перегрузка активной зоны и хранение отработанного топлива осуществляется на борту ПЭБ. После окончания эксплуатации ПЭБ должен утилизироваться на специализированном предприятии.

Строительство ПАТЭС было осуществлено по заказу "Росатома" в соответствии с Федеральной целевой программой "Энергоэффективная экономика" на 2002-2005 годы и на перспективу до 2010 года. Изначально 19 мая 2006 года победителем тендера на строительство ПЭБ проекта 20870 было объявлено АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (СМП, Северодвинск). 15 апреля 2007 года на СМП состоялась церемония закладки ПЭБ "Академик Ломоносов" проекта 20870, с плановым сроком сдачи в 2010 году. Однако затем руководство СМП заявило о требованиях пересмотра контрактных сроков и стоимости постройки ПЭБ, В результате в августе 2008 года "Росатом" расторг договоры с СМП и передал постройку ПЭБ на АО "Балтийский завод" (тогда входивший в состав "Объединенной промышленной корпорации" Пугачева). В мае 2009 года ПЭБ "Академик Ломоносов" проекта 20870 был перезаложен на Балтийском заводе. При этом контрактным сроком готовности ПАТЭС был обозначен конец 2012 года, а ее ввода в эксплуатацию - 2013 год.

30 июня 2010 года ПЭБ "Академик Ломоносов" был спущен на воду в Санкт-Петербурге на Балтийском заводе. Однако только 27 сентября и 1 октября 2013 года была произведена погрузка на ПЭБ парогенерирующих блоков. По условиям нового контракта Балтийский завод обязывался сдать ПЭБ, готовый к буксировке на место эксплуатации, 9 сентября 2016 года.

4 октября 2016 года началось строительство береговой инфраструктуры ПАТЭС в Певеке (Чукотский АО).

Буксировка завершенного строительством ПЭБ "Академик Ломоносов" с Балтийского завода в Мурманск была начата только 28 апреля 2018 года, в Мурманск энергоблок прибыл 19 мая и был ошвартован на площадке ФГУП "Атомфлот" (дочернее подразделение Росатома). Загрузка ядерного топлива в первый реактор (правого борта) энергоблока была начата там 25 июля 2018 года, во второй реактор (левого борта) - 28 сентября. 2 ноября 2018 года был осуществлен запуск первого реактора на ПЭБ.

Плавучий атомный энергетический блок "Академик Ломоносов" проекта 20870, буксируемый из Мурманска в Певек, 23.08.2019 (с) АО "Концерн "Росэнергоатом"