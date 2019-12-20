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Интерфакс-АВН

Путин: силы самообороны в Донбассе состоят из местных жителей, иностранных войск там нет

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Ополченцы Донецкой народной республики (ДНР) в Иловайске
Ополченцы Донецкой народной республики (ДНР) в Иловайске.
Источник изображения: © Геннадий Дубовой | Перейти в фотобанк

Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - В Донбассе нет иностранных войск, а есть силы самообороны, состоящие из местных жителей, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается вывода иностранных войск, там нет иностранных войск. Там есть местная милиция, местные силы самообороны", - сказал Путин на большой пресс-конференции.

Он отметил, что эти силы состоят из местных жителей.

Комментируя наличие у сил самообороны танков и тяжелой артиллерии, президент заметил, что во многих "горячих точках" мира происходят конфликты и боевые действия с применением артиллерии и другого оружия.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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14 комментариев
№1
20.12.2019 08:47
Да, помню. В марте 2014 в Крыму тоже силы самообороны на тиграх разъезжали с сорванными шевронами.
+1
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№2
20.12.2019 09:23
Цитата, Тимур сообщ. №1
Да, помню. В марте 2014 в Крыму тоже силы самообороны на тиграх разъезжали с сорванными шевронами.
А Вы там лично были? Или кто-то всё-таки рассказал? Откуда такие воспоминания? Не передергивайте. Даже Путин потом сказал, что зеленые человечки были наши. С шевронами, или без. Российский контингент был в Крыму на договорной основе.
+1
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№3
20.12.2019 09:26
Цитата, q
Даже Путин потом сказал, что зеленые человечки были наши.
Так Путин же до этого говорил, что это силы самообороны )). История повторяется)).
+1
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№4
20.12.2019 09:28
Цитата, Тимур сообщ. №3
История повторяется)).
Ваши несуществующие воспоминания - тоже.
+1
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№5
20.12.2019 09:36
+1
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№6
20.12.2019 10:22
Если кто там и был, то за столько лет вполне можно давно подготовить силы из одних местных. Оставив только кого-нить, в малом числе, для связи и координации. И то не обязательно.
0
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№7
20.12.2019 10:38
Цитата, Тимур сообщ. №1
Да, помню. В марте 2014 в Крыму тоже силы самообороны на тиграх разъезжали с сорванными шевронами.
а вас аналогии с возможными поездками по Казахстану людей без шевронов на тиграх беспокоит, да?...

а вот кстати, вы бы лично, каких людей без шевронов предпочли на своей территории?...людей славянской наружности, или ханьской?...ну чисто гипотетически?
0
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№8
20.12.2019 12:43
Цитата, А.С.Б. сообщ. №7
а вот кстати, вы бы лично, каких людей без шевронов предпочли на своей территории?...людей славянской наружности, или ханьской?...ну чисто гипотетически?
Ответ уже есть в казахской пословице, что-то так на память:
Цитата, q
«Если придут китайцы, русские покажутся роднее отца»
+1
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№9
20.12.2019 13:20
Цитата, q
а вас аналогии с возможными поездками по Казахстану людей без шевронов на тиграх беспокоит, да?...
Да, точно так. Беспокоит.
Цитата, q
а вот кстати, вы бы лично, каких людей без шевронов предпочли на своей территории?...людей славянской наружности, или ханьской?...ну чисто гипотетически?
Я бы предпочел никаких людей без шевронов. Ну вот совсем это плохо.
Но если всё-таки делать выбор, то конечно славянской. Тут как бы без вариантов.
+2
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№10
20.12.2019 13:36
Путин говорил, что "войска не вводил" и потом добавлял - это не требовалось, там уже были наши войска.
А всякие недоумки с плохим слухом понаписали чер-те что ... слушать надо внимательнее что говорят.
0
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№11
20.12.2019 14:29
Цитата, q
Путин говорил, что "войска не вводил" и потом добавлял - это не требовалось, там уже были наши войска.
Причём здесь "вводил"? Про "вводил" не было разговора.
Вот вам стенограмма записи интервью. Кстати, с сайта kremlin.ru взято.

Вопрос: Владимир Владимирович, можно уточнить? Люди, которые осуществляли блокирование частей украинской армии в Крыму, – в форме, очень похожей на российскую военную форму. Это были российские солдаты, это были российские военные?

В.Путин: А Вы посмотрите на постсоветское пространство. Там полно формы, которая похожа на форму… Пойдите в магазин у нас, и вы купите там любую форму.

Вопрос: Но это были российские солдаты или нет?

В.Путин: Это были местные силы самообороны.


Цитата, q
А всякие недоумки с плохим слухом
Это вы про меня?
+1
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№12
20.12.2019 14:44
Цитата, Тимур сообщ. №11
Это вы про меня?
Нет, там после прескоференции (где он говорил о не вводил), разные BBC писали что мол "соврал" - это про них.
А про "местные силы самообороны" - я это интервью не видел, но поскольку блокировали части украинской армии не только "зеленые человечки" - насколько я помню там сколотили местные силы самообороны и придали по несколько человек каждому месту где блокировали украинских военных - т.о. формально они их блокировали, а то что их подстраховывали еще и другие люди в форме - это уже другой разговор.
Так-что тут Путин тоже не соврал.
0
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№13
20.12.2019 15:14
Цитата, q
Так-что тут Путин тоже не соврал.
Ну хорошо, значит показалось ))
0
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№14
20.12.2019 16:30
Вы же, ребята, с нами в ОДКБ, не надо лишней мнительности ))
0
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