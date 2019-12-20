Путин: силы самообороны в Донбассе состоят из местных жителей, иностранных войск там нет

Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - В Донбассе нет иностранных войск, а есть силы самообороны, состоящие из местных жителей, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается вывода иностранных войск, там нет иностранных войск. Там есть местная милиция, местные силы самообороны", - сказал Путин на большой пресс-конференции.

Он отметил, что эти силы состоят из местных жителей.

Комментируя наличие у сил самообороны танков и тяжелой артиллерии, президент заметил, что во многих "горячих точках" мира происходят конфликты и боевые действия с применением артиллерии и другого оружия.