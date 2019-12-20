Противоминный корабль с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика выведен из цеха в Санкт-Петербурге

Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Пятый новейший корабль противоминной обороны ВМФ "Яков Баляев" обладающий самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика выведен из цеха на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны по ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

"На Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге (входит в АО "Объединённая судостроительная корпорация") выведен из цеха новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 "Яков Баляев", строящийся для ВМФ России. Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика", - сказал Дыгало.

Он отметил, что на корабле завершены работы по формированию корпуса и насыщению его системами и механизмами. В начале 2020 года корабль будет спущен на воду и ошвартован у достроечной набережной завода.

"Специалистам Средне-Невского Завода предстоит выполнить установку надстройки корабля, осуществить монтаж общекорабельных систем, башенно-мачтового устройства и антенного оборудования, после чего заводская сдаточная команда приступит к выполнению программы швартовных испытаний", - отметил представитель Минобороны.

Также Дыгало добавил, что тем временем экипаж корабля проходит подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ России в Санкт-Петербурге.

Как отметил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, "согласно планам Главного командования ВМФ России, корабли ПМО нового поколения ощутимо повысят эффективность потенциала минно-тральных сил флотов ВМФ России".

"Планируется построить несколько десятков кораблей ПМО проекта 12700. По своим характеристикам они не имеют аналогов в мире", - заявил Евменов.

Как сообщалось, церемония закладки корабля ПМО "Яков Баляев" состоялась 26 декабря 2017 года. Своё имя корабль получил в честь Героя Советского Союза, участника советско-японской воны Якова Илларионовича Баляева. Этот корабль стал пятым в линейке проекта 12700 "Александрит", заложенным на Средне-Невском судостроительном заводе. Корабли ПМО проекта 12700 имеют водоизмещение 890 тонн, длину - 62 м, ширину - 10 м, полная скорость хода - 16 узлов. Экипаж - 44 человека.