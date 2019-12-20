Источник оценил ущерб "Адмирала Кузнецова" от пожара в 95 миллиардов рублей

Как сообщает газета "Коммерсантъ" в материале Максима Пилотова "Источник оценил ущерб "Адмирала Кузнецова" от пожара в 95 млрд рублей", источник в штабе Северного флота сообщил, что причиненный пожаром [12 декабря 2019 года] авианосцу "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" ущерб может достигать 95 млрд руб. "Речь идет не только о повреждении конструкций авианосца, но и о пострадавшем ремонтном оборудовании и вышедших из строя из-за травм военных и гражданских специалистах",- объяснил он.

Пожар на тяжелом авианесущем крейсере Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" проекта 11435, находящемся в ремонте у стенки филиала "35 судоремонтный завод" АО "Центр Судоремонта "Звездочка" в Мурманске, 12.12.2019 (с) forums.airbase.ru

Возгорание на авианосце произошло от искры при проведении сварочных работ. В причинах инцидента разбираются несколько комиссий. По словам специалистов, причиной пожара стало попадание сварочной окалины на мусор в трюме, откуда огонь перекинулся на электрокабели.

При этом другой источник "Ъ" ранее отмечал, что последствия аварии вряд ли станут катастрофическими для корабля.

Известно, что "Адмирал Кузнецов" был передан в ведение ОСК в апреле прошлого года - гражданским специалистам предстоит полностью модернизировать энергосистемы и вооружение корабля в рамках контракта стоимостью около 60-65 млрд руб. Тот же контракт предполагает и реконструкцию сухого дока для ремонта, на которую будет потрачено 23 млрд руб. Пока же док строится, специалисты ОСК, по данным собеседника "Ъ", уже демонтировали почти все оборудование с "Адмирала Кузнецова". Таким образом, сгорели на корабле только коммуникации: электрокабели и линии связи, которые все равно предполагалось заменить в рамках заключенного контракта.