ВВС Республики Корея объявили о начальной готовности к боевому применению истребителей F-35A "Лайтнинг-2"

Один из первых полученных ВВС Южной Кореи истребителей Lockheed Martin F-35A Lightning II (южнокорейский бортовой номер 19-008, номер ВВС США 17-5315, серийный номер AW-08) во время первой публичной демонстрации самолетов этого типа на мероприятиях в честь 71-летия ВВС Южной Кореи на авиабазе Тэгу, 01.10.2019.

ЦАМТО, 18 декабря. На авиабазе ВВС Республики Корея "Чхонджу", где размещается 17-е истребительное авиакрыло, 17 декабря состоялась церемония, посвященная присвоению статуса начальной готовности к боевому применению первой партии истребителей F-35A "Лайтнинг-2".

Как сообщает агентство Yonhap, церемония была закрыта для прессы во избежание агрессивной реакции КНДР, которая усматривает в подобных событиях признаки враждебности. Мероприятие, которое не предусматривало демонстрацию новых истребителей, провел начальник штаба ВВС генерал Вон Ин Чол (Won In-choul).

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2013 года Объединенный комитет начальников штабов ВС Республики Корея по результатам повторного тендера рекомендовал приобрести 40 истребителей F-35A, которые должны быть поставлены с 2018 по 2021 гг. Сеул первоначально планировал купить 60 самолетов, однако, как было заявлено, оставшиеся 20 истребителей могут быть приобретены позднее.

В сентябре 2014 года исполнительный комитет Агентства программ оборонных закупок МО Республики Корея одобрил подписание письма с предложением и принятием предложения о покупке F-35 "Лайтнинг-2", стоимость которых оценивается в 7,3 трлн. вон (7,04 млрд. долл.). Документ был подписан 30 сентября 2014 года.

Церемония выкатки первого истребителя F-35A "Лайтнинг-2", предназначенного для поставки ВВС Республики Корея, состоялась на предприятии Lockheed Martin в Форт-Уорте (шт.Техас) 28 марта 2018 года.

Первая пара истребителей F-35A "Лайтнинг-2" совершила посадку на авиабазе "Чхонджу" 29 марта 2019 года. На текущий момент ВВС Республики Корея получили 13 самолетов F-35A.

По информации источников агентства, до конца года ВС Республики Корея также планируют принять разведывательные беспилотные летательные аппараты RQ-4 Блок.30 "Глобал Хок".