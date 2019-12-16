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ЦАМТО

В ближайшие дни ВВС Республики Корея объявят о начальной готовности к боевому применению имеющегося парка F-35

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F-35А
Истребитель F-35А для ВВС Южной Кореи.
Источник изображения: https://dambiev.livejournal.com

ЦАМТО, 13 декабря. ВВС Республики Корея в декабре планируют объявить о достижении начальной готовности к боевому применению (Initial Operational Capability – IOC) парка имеющихся истребителей F-35A "Лайтнинг-2".

По информации южнокорейского агентства Yonhap, церемония состоится 17 декабря на 17-й авиабазе ВВС РК в городе Чхонджу (провинция Чхунчхон-Пукто).

К настоящему времени в Республику Корея доставлено 12 самолетов. Еще один самолет должен прибыть до конца текущего года. Таким образом, общее количество самолетов данного типа на вооружении ВВС РК достигнет 13 ед.

Как уже сообщал ЦАМТО, в ноябре 2013 года Объединенный комитет начальников штабов ВС Республики Корея по результатам повторного тендера рекомендовал приобрести 40 истребителей F-35A, которые должны быть поставлены с 2018 по 2021 гг. Сеул первоначально планировал купить 60 самолетов, но в итоге было заявлено, что дополнительные 20 истребителей могут быть приобретены позднее.

В марте 2014 года Агентство программ оборонных закупок МО Республики Корея (DAPA) объявило о выборе F-35 претендентом на приобретение и приступило к переговорам об условиях поставки самолетов. В сентябре 2014 года исполнительный комитет Агентства программ оборонных закупок МО Республики Корея одобрил подписание письма с предложением и принятием предложения о покупке 40 F-35 "Лайтнинг-2", стоимость которых оценивается в 7,3 трлн. вон (7,04 млрд. долл.). Документ был подписан 30 сентября 2014 года.

Церемония выкатки первого истребителя F-35A "Лайтнинг-2", предназначенного для поставки ВВС Республики Корея, состоялась на предприятии Lockheed Martin в Форт-Уорте (шт.Техас) 28 марта 2018 года.

По состоянию на конец 2018 года ВВС РК приняли шесть самолетов F-35A, которые применялись для обучения на авиабазе "Льюк" (шт.Аризона). Первая пара истребителей F-35A "Лайтнинг-2" совершила посадку на авиабазе 17-го истребительного авиакрыла ВВС РК в Чхонджу 29 марта 2019 года, вторая – 15 июля 2019 года, третья – 21 августа 2019 года.

Правительство Республики Корея 10 октября 2019 года объявило о начале второго этапа приобретения F-35A (проект получил кодовое название F-X III). В его рамках ВВС получат 20 дополнительных F-35A стоимостью около 3,3 млрд. долл. Ожидается, что эти самолеты будут поставлены в 2021-2025 гг.

По оценке экспертов, в перспективе Сеул может рассмотреть возможность приобретения нескольких единиц F-35B версии с коротким взлетом и вертикальной посадкой при замене устаревших F-4 и F-5. В августе 2018 года ВМС Республики Корея объявили тендер на реализацию исследовательского проекта по изучению возможности эксплуатации F-35B на борту состоящих на вооружении ВМС РК десантно-вертолетных кораблей-доков класса "Докдо".

По словам южнокорейских чиновников, кроме объявления о достижении парком F-35A "Лайтнинг-2" состояния начальной боеготовности, в этом месяце ВВС Республики Корея планируют ввести в эксплуатацию комплекс средневысотных БЛА большой продолжительности полета RQ-4B Блок.30 "Глобал Хок". Как заявлено, официальная церемония по этому поводу проводиться не будет.

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Южная Корея
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F-35
F-35A
F-35B
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