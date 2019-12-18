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РИА Новости

Термоядерный ливень. Каких ракет Пентагон боится больше всего

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Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" с космодрома "Плесецк" в Архангельской области
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" с космодрома "Плесецк" в Архангельской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Сотни ракет, тысячи боеголовок, суммарная мощь, способная несколько раз уничтожить любое государство на Земле, — сегодня профессиональный праздник отмечают Ракетные войска стратегического назначения (РВСН). Этот отдельный род Вооруженных сил уже долго остается основным гарантом неприкосновенности границ России. Сейчас в арсенале РВСН несколько типов межконтинентальных баллистических ракет, в том числе с разделяющимися головными частями и блоками индивидуального наведения (РГЧ ИН). О том, как действует это оружие, — в материале РИА Новости.

Вопрос времени

Первые американские и советские МБР оснащались только одним боевым блоком. Из-за низкой точности приходилось использовать ядерные боезаряды большой мощности, чтобы гарантированно накрыть цель. Поэтому боевые блоки были громоздкими и очень тяжелыми — по две-три тонны каждый. Разместить больше одного заряда на ракете не получалось чисто технически. К такому типу МБР относились, например, советские Р-7, УР-100 и Р-36.

Первый пуск межконтинентальной баллистической двухступенчатой ракеты Р-7

Источник изображения: CC BY 4.0 / Минобороны России /

Технический прогресс — развитие инерциальных навигационных систем МБР, уменьшение их кругового вероятного отклонения от цели (КВО), снижение массы боевых блоков мощностью 200-500 килотонн до 300-500 килограммов — привел к тому, что и в СССР, и в США практически одновременно начали прорабатывать варианты с несколькими боезарядами на одной ракете. В декабре 1967-го в Советском Союзе стартовал проект межконтинентальной ракеты Р-36П. В США занялись МБР Minuteman с разделяющейся головной частью.

На боевое дежурство Р-36П встала в 1971-м. Ракета получила так называемую разделяющуюся головную часть рассеивающего типа с тремя боевыми блоками мощностью по 2,3 мегатонны каждый. Принцип действия был относительно прост. После выхода МБР на околоземную орбиту и подлета к цели блоки отстреливались и расталкивались боевой ступенью в разные стороны. Система наведения могла прицельно "приземлить" только один заряд. Другие блоки разводились на сравнительно небольшое расстояние. Это позволяло засеивать ядерными грибами относительно большие площади, но не обеспечивало достаточной точности. Конструкторам поручили устранить данный недостаток в максимально сжатые сроки. И они справились с заданием.

Ракетный "автобус"

Первая советская МБР с разделяющейся головной частью и блоками индивидуального наведения — модифицированная УР-100Н. Ракета несла шесть боезарядов мощностью в одну мегатонну каждый. Основное отличие — автономный блок разведения (АБР), прозванный ракетчиками "автобусом".

МБР стартует из шахты или с мобильного носителя, маршевый двигатель разгоняет ее и выталкивает на околоземную орбиту. Затем от головной части отделяется АБР вместе с боевыми блоками. У него собственный двигатель. Автономный блок выходит на расчетную траекторию первого боезаряда, запускает его, затем маневрирует, разгоняется, стреляет вновь. И так далее. Отстрелявшись, АБР сходит с орбиты и сгорает в атмосфере.

Отделившись от АБР, боезаряды продолжают полет по баллистической траектории или активно маневрируют, в зависимости от конструкции. Маломощный двигатель, установленный на боезарядах, раскручивает их вдоль оси движения для стабилизации курса — по аналогии с нарезным оружием. Блоки входят в атмосферу на скорости пять-семь километров в секунду, оставляя за собой в небе яркий шлейф.

Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"

Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пятаков

Кроме боезарядов, АБР может оснащаться средствами преодоления противоракетной обороны. Для этого применяются ложные цели, дипольные отражатели, станции активных радиопомех, предварительные ядерные взрывы, затрудняющие работу РЛС ПРО, радиопоглощающие покрытия и ряд других технических решений.

Гиперзвуковое будущее

Преимущества РГЧ ИН перед моноблочными системами очевидны. Они позволяют без повышения числа ракет значительно увеличить урон, наносимый противнику. Первый удар в ядерной войне наносится, как правило, по позициям шахтных установок вражеских МБР. К примеру, если у противников есть по 100 моноблочных ракет, атакующей стороне необходимо растратить весь свой арсенал на их уничтожение без гарантии на поражение. После чего атаковавший остается фактически безоружным перед ответным ударом.

Пуск невооруженной ракеты Minuteman 3 на военной базе ВВС США Ванденберг

Источник изображения: © AP Photo / Vandenberg Air Force Base / Senior Airman Ian Dudley

Если же у противников по 100 ракет, оснащенных РГЧ ИН, то у атакующей или защищающейся страны есть возможность нанести удар сразу несколькими боезарядами по каждой пусковой установке, сохранив внушительный арсенал в резерве. Кроме того, одна ракета с РГЧ ИН способна поражать цели даже в разных регионах страны.

Самыми мощными из стоящих на вооружении РВСН России ракет с разделяющимися головными частями индивидуального наведения уже не первое десятилетие остаются МБР Р-36М2 "Воевода" (по западной классификации — SS-18 "Сатана"). Они способны забросить на территорию противника десять боевых блоков мощностью от 800 килотонн до одной мегатонны каждый. "Воеводы" сменят на боевом дежурстве МБР нового поколения РС-28 "Сармат".

Загрузка баллистической ракеты "Сармат" перед пуском во время испытаний

Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Тактико-технические характеристики "Сармата" впервые раскрыли на форуме "Армия-2019". Дальность полета перспективной ракеты — рекордные 18 тысяч километров, длина — 35,5 метра, диаметр — три метра. Эта МБР доставит к цели от десяти до 15 боезарядов — в зависимости от их мощности. Кроме того, РС-28 рассчитана на гиперзвуковые управляемые боевые блоки "Авангард", разгоняющиеся в атмосфере до 15 чисел Маха, что делает их неуязвимыми для любых существующих и перспективных систем ПРО.

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