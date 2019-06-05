Американский "Авангард" не существует даже на бумаге

Ядерный паритет – в нашу пользу

Договор СНВ-3, судя по всему, обречен и последует вслед за ДРСМД в мусорную корзину. Но все не так плохо.

Госдепартамент США обнародовал новые цифры по СНВ-3 из обмена данными 1 марта 2019 года. Россия со своей стороны объявила о том, что у нее развернуты 1461 боеголовка и 524 носителя. Всего носителей, включая неразвернутые, 760. В сентябре 2018-го было 1420, 517 и 775 соответственно. Численность стратегического ядерного арсенала США в марте 2019-го составила 1365 боеголовок, 656 развернутых носителей и 800 всего (1398, 659 и 800 в сентябре 2018-го).

Через несколько лет потолки Договора СНВ-3 1550/800/700 будут нас ограничивать больше, чем американцев. Им еще только предстоит начать обновление своих СЯС. Модернизация и содержание ядерного арсенала в течение следующих 30 лет обойдется США более чем в 1,2 триллиона долларов, говорилось в докладе, опубликованном 1 ноября 2017 года бюджетным управлением конгресса. По заказу ВВС основные НИОКР предполагается сосредоточить на создании перспективных ударных систем, в частности стратегического бомбардировщика В-21 "Рейдер" и межконтинентальных баллистических ракет GBSD (Ground-Based Strategic Deterrence, стратегическое сдерживание наземного базирования) для замены состоящих на вооружении В-1В, В-2 и МБР "Минитмен-3".

ВМС США реализуют программу создания атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ), условно именовавшуюся первоначально SSBN-X. В 2016 году проект получил собственное наименование по головной ПЛАРБ "Колумбия" (с бортовым номером SSBN-826). Предусмотрено проектирование и строительство серии из 12 ПЛАРБ на замену имеющихся в боевом составе 14 лодок такого же класса типа "Огайо". Пентагон придает большое значение названным программам и определил их как приоритетные.

Будет куда развернуться

Выход из СНВ позволит количественно и качественно нарастить российские ядерные силы, прежде всего РВСН. Развернуть не 24, как ранее планировалось, а 46–50 ПУ новейших тяжелых МБР РС-28 "Сармат".

Для Стратегических ядерных сил России продолжаются закупки МБР РС-24 "Ярс" в мобильном варианте, которые постепенно заменяют выбывающие в силу возраста "Тополя" советской постройки. На новые комплексы полностью перевооружены 39-я гвардейская (Новосибирская) и 42-я (Нижнетагильская) ракетные дивизии (всего шесть полков – 54 ракеты РС-24), а также 54-я гвардейская смешанного состава (два полка – 18 ракет РС-24, два полка – 18 ракет РС-12М1 "Тополь-М"). Своей очереди на перевооружение ждут 35-я и 7-я гвардейская дивизии. На шахтный вариант комплекса РС-24 "Ярс" переходит 28-я (Козельская) гвардейская ракетная дивизия – два полка по 10 ракет. В 2021 году ожидается начало развертывания новейшего ракетного комплекса "Сармат" в ШПУ полков 13-й (Домбаровский, Ясная) и 62-й (Ужур-4, Солнечный) ракетных дивизий на замену также уходящего "в отставку" комплекса Р-36М2 "Воевода". В настоящее время 13-я дивизия имеет на вооружении своих трех полков 18 ракет Р-36М2, 62-я в составе четырех полков – 28 ракет.

“ У нас ракеты новенькие, а у американцев "дамы бальзаковского возраста" с легким налетом ржавчины ”

22 марта 2018 года источник в Минобороны России сообщил ТАСС, что мобильный ракетный комплекс РС-26 "Рубеж" и БЖРК "Баргузин" исключены из Госпрограммы вооружений до 2027 года (ГПВ-27). Вместо них в ГПВ 2018–2027 внесен комплекс шахтного базирования "Авангард" как более важный для обороноспособности страны. Причиной исключения названа невозможность одновременного финансирования названных программ.

Развертывание гиперзвуковых блоков "Авангард" (объект 4202, изделие 15Ю71), как и тяжелой МБР "Сармат", будет скорее всего ограниченным, по крайней мере в первые годы. "Авангард" согласно ГПВ 2018–2027 может появиться в двух полках по шесть ракет в каждом в 13-й ракетной дивизии (Домбаровский, Ясная), всего 12 носителей в моноблочном варианте. Носителем первых "Авангардов" послужит МБР УР-100Н УТТХ (15А35). Ракеты будут развернуты не в своих "родных" ШПУ 15П735, а в "чужих" 15П718М. Гиперзвуковой блок "Авангард" – довольно габаритный объект. Длина – 5,4 метра, вес – 2700 килограммов. На УР-100Н УТТХ можно разместить только один блок, на "Сармате" – три.

Отметим, что трехблочный "Авангард" – лишь один из вариантов. Штатное оснащение МБР "Сармат" – классическая РГЧ ИН (MIRV) с 16 боеголовками по 2 Мт каждая.

В РФЯЦ-ВНИИЭФ (Саров) за последние 10 лет созданы три новых типа универсальных (для МБР и БРПЛ) боевых блоков в ядерном оснащении малого, среднего и высокого классов мощности – соответственно 150 и 500 кт, 2 Мт.

По оценкам западных экспертов, на начало 2019 года РВСН имели 318 боевых ракетных комплексов пяти различных типов. МБР этих систем несут 1165 боеголовок.

В состав Ракетных войск стратегического назначения входят три армии: 27-я гвардейская (штаб во Владимире), 31-я (Оренбург), 33-я гвардейская (Омск). 53-я ракетная армия (Чита) была расформирована в 2002 году. РВСН на сегодня оснащены новейшими ракетными комплексами на 82 процента.

Омоложение невозможно, обновление под вопросом

Наземный компонент СЯС США – это 400 МБР "Минитмен-3", организационно входящие в состав трех ракетных крыльев SAC (Strategic Air Command – стратегическое командование ВВС США), аналогичных нашим дивизиям. Каждое имеет по 100 или 150 ШПУ в двух или трех эскадрильях по 50 МБР. Только у нас ракеты новенькие, "свежим фенолом пахнут", а у американцев "дамы бальзаковского возраста" с легким налетом ржавчины, самой молодой из них 42 года, самой опытной – 46 лет.

В начале 60-х в стадии научных исследований находилось одновременно несколько проектов головных частей MIRV: Mk-12 и Mk-18 для "Минитмена-2", Mk-13 для "Титана-2", Mk-14 для "Атласа/Титана-1". Командование ВВС не жалело денег в поисках путей решения проблемы под названием "Советская система объектовой ПРО А-35", испытания которой в СССР шли полным ходом. Mk-13 и Mk-14 так и не вышли за пределы стадии исследований. Связано это было с переоценкой SAC ракетных систем. "Атлас" и "Титан-1" были признаны достигшими физического предела и окончательно морально устаревшими. Ракету "Титан-2" ВВС намеренно оставили в прежнем виде для особых миссий. Между декабрем 1961-го и апрелем 1966-го проект Mk-12 претерпел ряд существенных изменений. Одно время даже пытались объединить его с морским Mk-3, создаваемым сначала для проектируемой ракеты "Поларис B-3", потом для "Посейдона C-3". Попытки подвести под один знаменатель требования летчиков и моряков и объединить их будут предприниматься в следующие два десятилетия неоднократно и бесплодно. Та же участь постигла Mk-18, от него отказались и те и другие, несмотря на то, что этот блок, оснащенный семью боеголовками, прошел успешные летные испытания на "Минитмене". Параллельно свернуты работы по ЯЗУ W-67 для его боеголовок в Лоуренс-Ливерморской национальной лаборатории

“ Забрасываемый вес вырос, но дальность полета сократилась, и советские ракетные дивизии на юге оказались вне досягаемости "Минитменов" ”

В процессе разработки головной части MIRV Mk-12 для ракеты "Минитмен-2" относительно малый забрасываемый вес – 680 килограммов и малый диаметр миделя третьей ступени – 0,95 метра стали камнями преткновения в дальнейшей работе. Трудности не были решены даже после завершения фазы 3, пока новая третья ступень, оснащенная более мощным твердотопливным двигателем SR73-AJ/TC-1 фирмы Thiokol, не была введена в 1966 году в переработанный проект ракеты, получившей наименование "Минитмен-3". Благодаря большему миделю, диаметру платформы блока разведения 1,32 метра появилась возможность разместить три боеголовки W-62/Mk-12 вместо двух в прежнем варианте "Близнецы-RV". Забрасываемый вес увеличился до 1150 килограммов. Очевидно, таким же образом в Московском институте теплотехники трансформировали "Тополь-М" в РС-24. Технически простая и вполне решаемая в короткие сроки задача.

В июле 1965-го ВВС США подписали с корпорацией "Боинг" контракт на проведение модернизации ракеты "Минитмен-2". В апреле следующего года главный штаб ВВС выпустил инструкцию системного руководства (System Management Directive) SMD 6-61-133B (10), определяющую требования к новой системе оружия. В число основных требований включались оснащение разделяющейся головной частью с термоядерными боеголовками индивидуального наведения MIRV (РГЧ ИН). Субподрядчиками контракта стали Rocketdyne (разработка блока разведения боеголовок и двигательной установки RS-14) и General Electric (головной обтекатель, боеголовка нового поколения Mk-12). Термоядерное зарядное устройство W-62 создавалось силами Лоуренс-Ливерморской лаборатории.

Производство "Минитмена-3" прекращено в феврале 1977-го, за январь того года выпустили последние 19 ракет. Всего же их с 1960 по 1977-й изготовлены 2423 штуки. В 1978 году SAC принимает решение о модернизации ракеты с целью повышения вероятности поражения укрепленных ШПУ новых советских ракет четвертого поколения. В 1979-м консультативный совет ВВС в экстренном порядке рекомендовал модернизацию боеголовок Mk-12 с целью повышения минимум вдвое точностных характеристик и мощности до уровня Mk-12A. На этот раз разработку термоядерного зарядного устройства поручили Лос-Аламосской национальной лаборатории, имеющей гораздо больший опыт работы над миниатюрными боеголовками высокой удельной мощности для МБР. На выходе в 1974 году получено W-78. Первичный модуль 117Е (ядерный запал) был совершенно новой конструкции, а вторичный – от разработанного ранее и произведенного в больших количествах устройства W-50. Изделие имело те же габариты, что и W-62, и устанавливалось в корпус боеголовки Mk-12, поэтому не требовалось вносить изменения в конструкцию блока разведения. Забрасываемый вес вырос незначительно: с 1150 до 1200 килограммов, но даже такая мелочь негативно сказалась на дальности полета. Она сократилась с 13 000 до 11 300 километров, из-за чего советские ракетные дивизии на юге страны оказались вне досягаемости "Минитменов".

Развертывание боеголовок W-78/Mk-12A взамен старых W-62/Mk-12 проходило с декабря 1979-го по февраль 1983-го. Их получили 300 из 550 МБР "Минитмен-3". Уменьшилась не только дальность пуска, но и площадь района разведения боеголовок. По этой причине часть МБР продолжала нести боевое дежурство со старыми, менее эффективными, но более легкими боеголовками W-62/Mk-12.

В 2000-х проводились работы по продлению сроков службы до 2030 года оставшихся в строю ракет. В 2006-м по программе SERV (Safety Enhanced Reentry Vehicle) Мк-12/W-62 на двухстах ракетах заменены на моноблочный вариант Мк-21/W-87 – ГЧ, оставшиеся от ракет МХ. На большей части "Минитменов" проведены работы по замене системы управления полетом на новую NS50A, которая позволила сократить КВО до 90 метров (Guidance Replacement Program/GRP).

Первая ступень ракеты "Минитмен" всех модификаций состоит из маршевого РДТТ Thiokol M55. Его корпус двигателя изготавливался из штампованных листов, сталь марки D6AC. Технологический анахронизм конца 50-х. Первые ступени ракеты Thiokol M-55 в период с 1998 по 2009 год пережили "перезаливку" топлива (Propulsion Replacement Program/PRP). Для вторых и третьих ступеней такая процедура омоложения невозможна по технологическим причинам, поскольку корпуса выполнены из стеклопластика. В них залито классическое топливо фирмы Thiokol – смесевое TP-H1011 класса 1.3. Использование более современных рецептур чревато непредсказуемыми изменениями в летных характеристиках.

У американцев новых ракет или ядерных боеголовок пока нет даже на бумаге. Все проекты проходят НИОКР на начальной стадии проектирования, так называемой фазе 1.

Сергей Кетонов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 21 (784) за 4 июня 2019 года