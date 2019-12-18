Рассказано о сценарии совместных учений ВМФ РФ и ВМС Сирии в Средиземном море

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В Средиземном море начались совместные учения Военно-морских сил Сирийской Арабской Республики и ВМФ России. Об этом сообщает командование Военно-морского флота нашей страны.

С сирийской стороны в маневрах в восточной части Средиземноморья участвуют несколько катеров и тральщиков.

По словам контр-адмирала Александра Юлдашева, в ходе маневров с участием российских надводных боевых кораблей, а также авиации с базы "Хмеймим" (Латакия) отрабатывается набор тактических эпизодов, включая совместные боевые стрельбы, маневрирование на определённых участках акватории после её разминирования.

Отдельной задачей является уничтожение беспилотников условного противника и комплексная защита пункта материально-технического обеспечения флота в Тартусе.

В частности, по сценарию учений, группа боевиков, пытаясь нанести ущерб базе, продвигается к его территории, применяя различные виды оружия (по некоторым данным, разыгран эпизод с приближением условного противника на катерах - по морю). Личный состав пункта МТО в Тартусе ведёт борьбу с незаконными вооружёнными формированиями, не позволяя тем нанести существенный ущерб базе (включая береговую инфраструктуру).

Учения, как отмечает командование, позволят повысить уровень взаимодействия между российскими и сирийскими военнослужащими при выполнении боевых задач на море и в прибрежной зоне – в том числе, для успешного противодействия террористическим группировкам.

Дополнительно сообщается, что Тартус и портовая зона выбраны для проведения одной из фаз учений, потому что именно Тартус является важнейшей составляющей для обеспечения бесперебойных поставок в Сирию морем. Через Тартус осуществляется львиная доля всех поставок в САР из России.