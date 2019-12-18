Зачем России универсальные десантные корабли

Для проекции силы нужен редуктор

Информация о закладке в 2020 году на керченском заводе "Залив" двух крупных универсальных десантных кораблей ("Морская пехота получит новые корабли") оказалась неожиданной не только для общественности, но и для специалистов.

Определенные проектные работы велись, но замечу, что до сих пор не улеглись волны после попытки закупить во Франции УДК типа "Мистраль". Однако заявление о возможной постройке в короткие сроки принципиально новых и весьма сложных крупных боевых кораблей силами Зеленодольского ПКБ (самый крупный боевой корабль, разработанный там, – СКР водоизмещением в шесть раз меньше планируемых УДК) и завода "Залив", где давно уже ничего не строили для военного флота, выглядит очень смело.

Очевидно, что намерение заложить новые УДК стало реакцией на заявленную потребность в проведении "операций по проецированию силы" в дальней морской и океанской зоне с соответствующим предложением от частной промышленности.

Остаются вопросы: почему УДК (причем именно крупный), почему "Залив" и ЗПКБ, насколько все это оптимально и реально?

Во-первых, надо определиться, насколько необходим авианосец для эффективного проецирования силы. Никакие удары крылатыми ракетами и артиллерией не могут обеспечить прикрытия амфибийных операций против сколь-нибудь серьезного противника. То есть авианосец имеет однозначный приоритет перед крупным УДК. Без первого строить вторые просто не имеет смысла (как и проводить масштабные амфибийные операции).

“ Открытым остается традиционный вопрос: какой должна быть главная энергетическая установка с учетом большого водоизмещения УДК? ”

В нашей ситуации с авианосцем, которого или нет ("Адмирал Кузнецов" в очередном ремонте), или он есть, но обладает весьма ограниченными возможностями, ни о каких крупных операциях по проецированию силы в ближней и среднесрочной перспективе не может быть и речи. Соответственно необходимости в форсированном строительстве крупных УДК в ближайшие годы нет.

Вопрос о "Заливе" возник, очевидно, с учетом необходимости загрузки заказами промышленности Крыма и наличия на заводе крупных сухих доков. Поддержка ОПК на полуострове – дело, безусловно, нужное, особенно с учетом ограниченных возможностей исполнения на верфях коммерческих заказов вследствие наложенных Западом санкций. Однако загрузка предприятий должна быть эффективной, обеспечивающей короткие сроки строительства нужных флоту и стране кораблей и судов, модернизацию верфей и подготовку специалистов (с которыми сегодня ситуация там объективно непростая). Дадут ли два УДК такую загрузку? Можно уверенно ответить: нет. Объясню почему.

Когда мы говорим об универсальных десантных кораблях, необходимо понимать, что сегодня нет ясности с авиагруппой для них. Несмотря на НИОКР по новой ударной машине (Ка-52К), те же "Мистрали" должны были получить транспортные Ка-29 фактически из "утиля" (то есть большую часть авиагруппы с капремонта). Что никакой "Миноги" (перспективного вертолета ВМФ) не будет ни в 2025, ни в 2027 году (заявленные плановые сроки вступления УДК в состав ВМФ), не только очевидно для специалистов, но и официально подтверждено руководством "Вертолетов России". Так откуда будет авиагруппа? Опять из "утиля"?

Ситуация с десантными катерами ничуть не лучше. ДК на воздушной подушке "Кальмар" и "Мурена" (проекты времен СССР) рассчитывались на "старые" массы высаживаемой техники. С учетом возросших требований к ней очевидно, что размеры катеров будут больше (по гибкому ограждению). Однако никаких "новых Мурен" на данный момент нет.

Тогда "обычные десантные катера"? И старая "Акула", и относительно новая "Серна" имеют критический недостаток для УДК – осутствие сквозного проезда техники. Единственный проект, в котором пытались это устранить, – "Казак" (для УДК "Мистраль") имел неудовлетворительные ТТХ.

Повторим: сегодня объективно нет ясности ни с формированием авиагруппы, ни с созданием десантно-высадочных средств для УДК. Открытым остается и традиционно больной вопрос нашего кораблестроения: какой должна быть главная энергетическая установка (ГЭУ)? С учетом большого водоизмещения, очевидно, требуются газовые турбины. Они в России наконец-то появились, однако кораблям они нужны не сами по себе, а в составе энергетических установок. То есть плюс редукторы, ситуация с производством которых весьма тяжелая и будет таковой до тех пор, пока не примут решение о передаче питерской компании "Звезда-редуктор" в состав Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

Неизбежен вопрос: что с учетом всего этого собрались закладывать в 2020 году? "Коробки", которые мертвым грузом зависнут на стапелях на годы? Негативный опыт долгостроя на "Заливе" кабельных судов (которые много проще УДК), видимо, впрок не пошел…

Выводы напрашиваются. Никакой необходимости в экстренной закладке и строительстве крупных УДК сегодня и в ближайшие годы нет. Следует решить критически важный для ВМФ и Вооруженных Сил России вопрос – завершение ремонта и модернизация авианосца "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", включая его авиагруппу и корабли эскорта, с приданием им реальной способности решать боевые задачи.

А что касается замены изношенных и устаревших десантных кораблей, требуется производство массовых серий ДК, обеспечивающих высадку на урез воды, военных транспортов и "малых" УДК типа "Эндурансе" (различные варианты которого в последние годы можно было видеть во Владивостоке при заходах эскадр зарубежных флотов). Такие корабли реально быстро построить, и они крайне нужны нашему ВМФ. Их наличие обеспечит проведение ограниченных амфибийных операций типа "десант в Могадишо" (1978), то есть вполне достаточно для реальных задач проецирования силы.

Лев Мациевич

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 49 (812) за 17 декабря 2019 года