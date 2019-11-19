Морская пехота получит новые корабли

Первые российские десантные корабли, которые в 2020 году планируется заложить в Крыму, смогут перевозить по 900 морпехов каждый.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в кораблестроительной отрасли.

Военно-морской флот России выдал тактико-техническое задание на два универсальных десантных корабля, которые заложат в мае 2020 года на крымском заводе "Залив". Каждый будет иметь водоизмещение 25 тыс т и длину около 220 м.

"Универсальный десантный корабль этого проекта сможет нести более 20 тяжелых вертолетов, получит доковую камеру для десантных катеров и будет способен перевозить до двух усиленных батальонов морской пехоты", - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что водоизмещение корабля будет больше, чем планировалось.