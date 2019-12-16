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В США заявили о технологии транспортирования человека в любую точку Земли за час

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Стивен Л. Кваст
Стивен Л. Кваст.
Источник изображения: Фото: U. S. Air Force / Wikimedia

Соединенные Штаты располагают технологией, позволяющей транспортировать человека в любую точку Земли менее чем за час, заявил в ноябре генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст, выступая в вашингтонском кампусе Хиллсдейлского колледжа. На высказывания бывшего командующего Учебного авиационного командования ВВС США обратило внимание The Drive.

"Эта технология может быть построена сегодня как технология, которая не является развитием [уже существующих технологий], чтобы доставить любого человека из любого места на планете Земля в любое другое место менее чем за час", — сказал бывший командующий.

Американское издание отмечает, что заявление Кваста, имеющего свыше 3300 часов налета, в том числе 650 часов в боевых операциях, в частности, "Щит пустыни" и "Буря в пустыне", прозвучало на фоне других высказываний американских военных о существовании ряда странных феноменов, природа которых в открытых источниках не раскрывается. Согласно The Drive, подобные заявления действительно могут описывать реальное положение вещей, а также указывать на заинтересованность Пентагона в значительном увеличении инвестиций в инновации в космической сфере.

В октябре The Drive написало, что армия США подтвердила заключение соглашения с компанией To The Stars Academy of Arts & Science (TTSA) на изучение якобы искусственно созданных физических артефактов инопланетного происхождения.

В сентябре ВМС США подтвердили подлинность трех опубликованных в интернете видео, на которых запечатлены НЛО.

В апреле 2018 года президент и операционный директор американской компании SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что транспортная система Big Falcon Rocket (BFR) заработает в течение десятилетия и будет способна менее чем за один час доставить человека практически в любую точку земного шара.

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Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
ИТ
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