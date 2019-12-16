Патрульный корабль "Василий Быков" вернулся из Средиземного моря в Новороссийск

Москва. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - Патрульный корабль Черноморского флота "Василий Быков" вернулся на базу после дальнего похода в Средиземное море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулёв в субботу.

"Сегодня патрульный корабль Черноморского флота "Василий Быков" прибыл в Новороссийск после выполнения задач в Средиземном море", - заявил Рулёв.

Он отметил, что во время дальнего похода корабль принимал участие в российско-алжирском военно-морском учении в акватории Средиземного моря.

"В ходе учения российские и алжирские моряки отработали совместные действия по обеспечению морской безопасности, проведены тренировки по контролю гражданского судоходства с выполнением досмотровых действий судов, подозреваемых в пиратской и незаконной экономической деятельности", - сказал представитель флота.

В Средиземном море на постоянной основе действует эскадра ВМФ. Российские корабли и подлодки из акватории Средиземного моря неоднократно наносили удары крылатыми ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии.

Патрульный корабль "Василий Быков" предназначен для охранения военно-морских баз и водных районов с целью предупреждения о нападении различных сил и средств противника, а также для операций в дальней морской и океанской зонах.