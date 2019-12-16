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Известия.ru

В Пентагоне рассказали об асимметричной угрозе неядерным силам США

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Liu Jie/ZUMAPRESS.com

Новейшие российские ракеты и беспилотные подводные аппараты представляют асимметричную угрозу неядерным силам США. Об этом в четверг, 12 декабря, заявил заместитель помощника министра обороны США по ядерным вопросам Питер Фэнта, сообщает ТАСС.

В качестве примера он привел разработку российских ракет с ядерной энергетической установкой типа "Буревестник" и подводных аппаратов "Посейдон".

"Почему Россия укрепляет имеющийся потенциал и обращает внимание на технологический вызов… путем (разработки. — Ред.) необитаемого подводного аппарата дальнего хода, оснащенного ядерной энергоустановкой ("Посейдон". — Ред.), гиперзвуковых крылатых ракет, крылатых ракет с ядерной энергетической установкой ("Буревестник". — Ред)?.. Потому, что это вызов для наших неядерных сил", — заявил Фэнта.

Он добавил, что создание таких вооружений — это асимметричная угроза американским неядерным силам и кратчайший путь для России ликвидировать отставание от "превосходящих неядерных сил" США.

Решение о начале разработки российской межконтинентальной крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник" было принято в декабре 2001 года после выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года. Впервые о появлении такого оружия президент России Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

Тогда же российский лидер рассказал о разработке "Посейдонов", которые будут размещаться на атомных подводных лодках и входить в так называемую океанскую многоцелевую систему.

Работы над этими беспилотниками включены в госпрограмму вооружения на 2018–2027 годы, до ее окончания "Посейдон" должен быть передан ВМФ.

В сентябре разведка Соединенных Штатов сообщала, что Россия наращивает темпы работы над крылатыми ракетами неограниченной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой "Буревестник" и поставит их на вооружение раньше, чем планировалось, — в течение шести лет.

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