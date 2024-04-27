Морская пехота США признала свою уязвимость перед Россией
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Морские пехотинцы США.
Источник: © РИА Новости / Давид Хизанишвили
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Силы передового развертывания Морской пехоты США, которые, как считалось на протяжении предыдущих десятилетий, были защищены, теперь оказались в уязвимом положении. Об этом заявил на слушаниях в сенате командующий Корпусом морской пехоты генерал Роберт Неллер.
"Развитие высокоточного оружия дальнего радиуса действия нашими главными соперниками - Китаем, Россией, КНДР, Ираном и экстремистскими организациями - сделало уязвимым многие силы передового развертывания США", - говорится в его речи.
Генерал отметил, что большинство зарубежных баз морпехов недостаточно защищены от ударов, что подрывает их способность готовить и проводить боевые операции.
"Нам необходимо дополнительное укрепление этих баз, в том числе ангаров и командных пунктов. Нужно расширить возможности по быстрому ремонту авиабаз и усовершенствовать средства противовоздушной обороны", - заявил генерал.
США больше не могут придерживаться военных концепций, основанных на неоспоримом контроле над морем, резюмировал Неллер.
Ранее глава Стратегического командования Пентагона генерал Джон Хайтен сообщил, что американские военные наблюдали, как Россия и Китай испытывают ракеты различного назначения.
"Вы должны верить заявлениям Владимира Путина о том, над чем он работает", - подытожил генерал.
Первого марта Путин в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, которые не имеют аналогов в мире. Речь идет о ракетном комплексе "Сармат", подводных беспилотниках "Посейдон", крылатой ракете с ядерной энергоустановкой "Буревестник", авиационном ракетном комплексе "Кинжал" и лазерном оружии.
Также он рассказал о создании гиперзвукового оружия - системы "Авангард", способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз.
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26.04.2018
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