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Военное обозрение

Украина в ОБСЕ: ФСБ вела съёмку на возвращённых кораблях "под неправильным ракурсом"

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Источник изображения: topwar.ru

Делегация Украине в ОБСЕ "решительно заявила о манипулятивном характере съёмки, произведённой ФСБ при передаче бронекатеров и рейдового буксира Украине". Напомним, что ранее Россия пошла на жест доброй воли, передав Украине катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые участвовали в вооружённом нарушении российских морских границ. Получив суда в своё распоряжение, Украина никак не может успокоиться, пытаясь теперь трубить о том, что "военные корабли разграбили".

Заместитель постпреда Украины Игорь Лоссовский заявил, что ФСБ якобы осуществляла съёмку судов "под неправильным ракурсом". Якобы такая съёмка "не позволяла увидеть всех повреждений, которые появились на катерах и буксире".

С постоянством, достойном иного применения, киевские чиновники твердят об исчезновении плафона и "повреждениях на камбузе". Такое ощущение, что плафон для военно-морских сил Украины являлся чуть ли не главной составляющей боеспособности этой "потешной флотилии".

Также украинская сторона заявила, что Россия при съёмке "для для дополнения визуального эффекта вида" поместила в кубриках верхнюю одежду, "которая не используется военнослужащими ВСУ", а также застелила спальные места новыми серыми одеялами, "не являющихся уставными для ВМС Украины". Другими словами, корабли вернули ещё и с новыми постельными принадлежностями и одеждой, но Украина и это выставила как "зраду".

Дополнительно заявлено о демонтаже радиостанций на возвращённых судах ВМСУ. Замглавы украинской миссии ОБСЕ:

3 комплекта: радиостанции ICOM (Япония) – 1 комплект; радиостанции Motorola (США); навигационной РЛС FURUNO (Япония) – 1 комплект. Кроме того, на российской видеосъемке видно, что из ходовой рубки похищены морские часы и кренометр.

При этом киевский представитель не стал информировать ОБСЕ о том, что Россия открыто заявляла о наличии вещдоков в уголовном деле по вооружённому нарушению границы, которые (вещдоки) на время следствия будут находиться в РФ.

Источник изображения: topwar.ru

Также украинская делегация заявила в ОБСЕ, что Россия "похитила из электрощита элементы, содержащие драгоценные металлы", и "неправильно показала место с повреждениями от стрельбы".

Удивительно, но зампостпред Украины в ОБСЕ не рассказал о "ракурсе съёмки унитазов".

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США
Украина
Япония
Проекты
58150 Гюрза
ОБСЕ
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