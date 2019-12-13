Войти
Интерфакс-АВН

Парламент Казахстана принял поправку в договор с РФ, предусматривающую вывод 11,6 тыс. га земель из аренды на Байконуре

420
0
0
Вывоз ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-09" на стартовый комплекс космодрома Байконур
Вывоз ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-09" на стартовый комплекс космодрома Байконур.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Нур-Султан. 12 декабря. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг принял закон "О ратификации протокола о внесении изменения в договор аренды комплекса "Байконур" между правительством Казахстана и правительством РФ от 10 декабря 1994 года", передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

Таким образом, закон считается принятым парламентом в целом и направляется на подпись президенту Казахстана.

Протокол был подписан 9 ноября 2017 года в Челябинске.

В частности, протоколом вносится изменение в приложение №2 к договору аренды комплекса "Байконур", которое предусматривает возврат земельных участков площадью 11,6 тыс. га, выводимых из аренды РФ.

Как отметил первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, всего выводится из аренды 4 земельных участка.

"Возвращаемые земельные участки будут перераспределены для строительства объектов, имеющих республиканское значение (для строительства международного транзитного коридора "Западная Европа - Западный Китай", железной дороги Алматы - Москва и для линейной части газопровода "Бейнеу - Шымкент") и развития поселка Торетам Кармакшынского района Кызылординской области", - отметил он.

Вместе с этим, вывод указанных участков не предусматривает сокращение ежегодной арендной платы российской стороной, добавил Сапаров.

Также, по его словам, документ не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительного выделения средств из республиканского бюджета.

Комплекс "Байконур" Россия арендует у Казахстана. Комплекс состоит из города Байконур и одноименного космодрома. В городе проживает более 76,5 тыс. человек, из них около 60% - граждане Казахстана, около 37% - граждане России. Глава администрации Байконура назначается указами президентов России и Казахстана.

В городе функционируют российские органы власти, в том числе городская администрация, муниципальные предприятия и учреждения и структуры, обеспечивающие правопорядок.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Китай
Россия
Проекты
Байконур
Похожие новости
24.07.2017
Глава ЦЭНКИ: сроки создания ракеты "Союз-5" и стартового комплекса для нее — 3–4 года
26.04.2016
Восточный сохранит лидерство России в космической индустрии, считают в ГД
15.10.2013
Ключ на рестарт
25.06.2012
Запущенный космос
19.10.2011
Когда «Союз» милее «Руси»
30.10.2009
VI Международный аэрокосмический конгресс: на перепутье масштабных программ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.12 09:05
  • 1
Ростех сообщил о выполнении госконтракта по поставкам танков Т-80БВМ
  • 13.12 08:58
  • 1
Развели политруками: настроение бойцов отследят внештатные инструкторы
  • 13.12 05:22
  • 81
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 13.12 02:23
  • 6
Вице-премьер Юрий Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику
  • 13.12 02:20
  • 1
Видео эффектного взрыва неизвестного устройства в Сирии появилось в сети
  • 13.12 02:14
  • 2
Батальонные тактические группы общевойсковой армии ЗВО оснастили новейшими коллиматорными прицелами
  • 13.12 00:51
  • 13
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет
  • 13.12 00:27
  • 1
Военных научили имитировать технику в движении
  • 13.12 00:21
  • 22
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 13.12 00:21
  • 1
Гудбай, Америка: в России создали более мощную версию винтовки AR-15
  • 12.12 22:55
  • 3
Горячие точки XXI века: какой будет война России и США
  • 12.12 21:41
  • 76
Китай построит седьмой авианосец
  • 12.12 20:32
  • 5
ЦРУ успешно применяет секретные "суперлезвия" против джихадистов
  • 12.12 16:28
  • 2
Россия намерена поставить Пакистану до 16 самолетов SSJ-100
  • 12.12 15:34
  • 6
Концерн "Калашников" сравнил АК-12 и американскую винтовку М4