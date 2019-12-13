Войти
bmpd.livejournal.com

Иранская копия противотанковой управляемой ракеты комплекса "Корнет-ЭМ"

385
0
0

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Похоже в Иране и производство копии "Корнет-ЭМ" наладили или налаживают..

На ранее упомянутой выставке продукции иранского ОПК начальнику Генштаба и министру обороны Ирана показали помимо новой иранской управляемой ракеты для ПТРК Dehlaviyeh (копии "Корнет-Э") с неконтактными датчиками цели, похоже показали еще и новый вариант ПТРК, то есть иранскую копию уже "Корнет-ЭМ". По крайней мере на видеорепортаже с выставки промелькнула вот такая противотанковая управляемая ракета очень похожая на ракеты именно "Корнет-ЭМ".

Учитывая, какое значение придается противотанковым ракетным комплексам в Иране и массовому производству копий "Корнет-Э" там в последние годы, я не удивлен если они заинтересовались и "Корнет-ЭМ". Как обычно, вряд ли тут что-то Иран и Россия будут афишировать, но еще раз напомню, что ПТРК не подпадают под международные санкции и Россия может спокойно продавать в Иран такие системы, технологии и лицензию на их производство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Продукция
Корнет
Корнет-Э
Корнет-ЭМ
Тигр-М
Похожие новости
13.12.2019
Похожий на "Корнет-ЭМ" противотанковый комплекс заметили в Иране
20.02.2019
Оружейный "барон" Персидского залива: как сотрудничают в военной сфере США и ОАЭ
11.11.2015
От «Иглы» до авианосца — часть III
08.09.2015
Ростех везет на RAE-2015 масштабную экспозицию
16.01.2013
Выстрелил, но не забыл
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.12 09:08
  • 1
Легла на грунт: в Приморье частично затонула подлодка
  • 13.12 09:05
  • 1
Ростех сообщил о выполнении госконтракта по поставкам танков Т-80БВМ
  • 13.12 08:58
  • 1
Развели политруками: настроение бойцов отследят внештатные инструкторы
  • 13.12 05:22
  • 81
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 13.12 02:23
  • 6
Вице-премьер Юрий Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику
  • 13.12 02:20
  • 1
Видео эффектного взрыва неизвестного устройства в Сирии появилось в сети
  • 13.12 02:14
  • 2
Батальонные тактические группы общевойсковой армии ЗВО оснастили новейшими коллиматорными прицелами
  • 13.12 00:51
  • 13
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет
  • 13.12 00:27
  • 1
Военных научили имитировать технику в движении
  • 13.12 00:21
  • 22
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 13.12 00:21
  • 1
Гудбай, Америка: в России создали более мощную версию винтовки AR-15
  • 12.12 22:55
  • 3
Горячие точки XXI века: какой будет война России и США
  • 12.12 21:41
  • 76
Китай построит седьмой авианосец
  • 12.12 20:32
  • 5
ЦРУ успешно применяет секретные "суперлезвия" против джихадистов
  • 12.12 16:28
  • 2
Россия намерена поставить Пакистану до 16 самолетов SSJ-100