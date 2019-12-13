Иранская копия противотанковой управляемой ракеты комплекса "Корнет-ЭМ"

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Похоже в Иране и производство копии "Корнет-ЭМ" наладили или налаживают..

На ранее упомянутой выставке продукции иранского ОПК начальнику Генштаба и министру обороны Ирана показали помимо новой иранской управляемой ракеты для ПТРК Dehlaviyeh (копии "Корнет-Э") с неконтактными датчиками цели, похоже показали еще и новый вариант ПТРК, то есть иранскую копию уже "Корнет-ЭМ". По крайней мере на видеорепортаже с выставки промелькнула вот такая противотанковая управляемая ракета очень похожая на ракеты именно "Корнет-ЭМ".

Учитывая, какое значение придается противотанковым ракетным комплексам в Иране и массовому производству копий "Корнет-Э" там в последние годы, я не удивлен если они заинтересовались и "Корнет-ЭМ". Как обычно, вряд ли тут что-то Иран и Россия будут афишировать, но еще раз напомню, что ПТРК не подпадают под международные санкции и Россия может спокойно продавать в Иран такие системы, технологии и лицензию на их производство.