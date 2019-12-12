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bmpd.livejournal.com

Выставка продукции иранского военно-промышленного комплекса

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Начальник Генштаба и министр обороны Ирана посетили выставку продукции иранского ОПК

ПТРК Dehlaviyeh (иранская копия "Корнета") с новой ракетой. Я насколько понимаю это неконтактные датчики цели на ней видны, то есть она вероятно предназначена для поражения воздушных целей, вроде вертолетов и т.п.

На заднем плане на шасси внедорожников легкая универсальная пусковая установка РСЗО и боевой модуль Pirooz с иранской копией ПТРК Dehlaviyeh

Какой-то новый снайперский прицел

5,56-мм автомат Masaf

Различные иранские выстрелы для РПГ-7

ПЗРК Misagh-3 должно быть..

https://defapress.ir/fa/news/372943/تصاویر-رونمایی-از-سامانه-هوشمند-مدیریت-ارتباط-با-نیروهای-مسلح-و-بازدید-رئیس-ستاد-کل-نیروهای-مسلح-از-نمایشگاه-دستاورهای-دفاعی-سازمان-صنایع-دفاع

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Продукция
Корнет
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