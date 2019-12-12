Выставка продукции иранского военно-промышленного комплекса

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Начальник Генштаба и министр обороны Ирана посетили выставку продукции иранского ОПК
ПТРК Dehlaviyeh (иранская копия "Корнета") с новой ракетой. Я насколько понимаю это неконтактные датчики цели на ней видны, то есть она вероятно предназначена для поражения воздушных целей, вроде вертолетов и т.п.
На заднем плане на шасси внедорожников легкая универсальная пусковая установка РСЗО и боевой модуль Pirooz с иранской копией ПТРК Dehlaviyeh
Какой-то новый снайперский прицел
5,56-мм автомат Masaf
Различные иранские выстрелы для РПГ-7
ПЗРК Misagh-3 должно быть..
https://defapress.ir/fa/news/372943/تصاویر-رونمایی-از-سامانه-هوشمند-مدیریت-ارتباط-با-نیروهای-مسلح-و-بازدید-رئیس-ستاد-کل-نیروهای-مسلح-از-نمایشگاه-دستاورهای-دفاعی-سازمان-صنایع-دفاع