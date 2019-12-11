ЦАМТО, 10 декабря. В 2020 году подразделение ПВО ЦВО в Самарской области получит на вооружение ЗРС С-400 "Триумф", сообщил командир 76-й дивизии противовоздушной обороны генерал-майор Сергей Тихонов.

"В 2020 году мы планируем перевооружить подразделение противовоздушной обороны в Самарской области на ЗРС С-400 "Триумф". Военнослужащие пройдут переобучение, после чего в конце года выполнят первые боевые пуски на полигоне Капустин Яр в Астраханской области" – сказал С.Тихонов.

Генерал также рассказал о перевооружении подразделений дивизии на современные образцы техники в 2018 и 2019 годах.

"Что касается 2018 и 2019 годов, то дивизия получила на вооружение самые современные радиолокаторы и зенитные установки. Это и ЗРС С-400 для саратовского полка, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", радиолокационные комплексы "Небо-М", "Небо-У" и другие", – сказал С.Тихонов.

"Новая техника позволила в разы повысить боевые возможности подразделений, расширить диапазон работы. Сейчас у нас более 50 проц. современной техники", – цитирует С.Тихонова пресс-служба Центрального военного округа.