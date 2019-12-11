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Военное обозрение

"В какой-то момент что-то пошло не так": в США вышло досье о военной миссии в Афганистане

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Источник изображения: topwar.ru

В американских СМИ опубликованы материалы из 2000-страничного досье, касающегося Афганистана и пребывания там американского военного контингента. Публикация первоначально вышла на страницах издания The Washington Post. Досье состоит из отчётов, заметок и свидетельств американских военнослужащих, включая представителей высшего командования.

Отмечается, что в документе фигурируют имена 400 информаторов, свидетельствующих о том, что "в какой-то момент что-то пошло не так во время американской военной миссии в Афганистане под руководством трёх президентов: Джорджа Буша (младшего), Барака Обамы и Дональда Трампа".

WP со ссылкой на генерального инспектора США по вопросам восстановления мирной жизни в Афганистане (SIGAR) Джона Сопко (John Sopko):

Документы показывают, что американскому народу постоянно лгали.

В докладе говорится о том, что с 2001 года через Афганистан прошли 775 тысяч американских военнослужащих. Из них – 2,3 тысячи погибли, 20589 получили ранения.

Основная критика в досье касается того, что у американского политического руководства и военного командования изначально не было чёткого плана действий в Афганистане.

Из материала:

Не было чёткой стратегии или цели США в Афганистане после крушения режима талибов и уничтожения "Аль-Каиды" (*террористические группировки, запрещённые в РФ).

Ветеран афганской войны Дуглас Люте:

Мы понятия не имели, что мы там делаем, и чего от нас вообще хотят.

Ветеран афганской войны Джеффри Эггерс (бывший служащий Белого дома при Буше и Обаме):

После ликвидации Усамы бен Ладена я сказал, что он, вероятно, теперь смеется, учитывая, сколько мы потратили на Афганистан.

Отмечено, что всего за годы войны в Афганистане погибли 157 тыс. человек, из которых 43 тысячи – гражданское население. При этом после 18 лет нахождения в стране натовского военного контингента талибы контролируют более половины афганской территории и продолжают наращивать своё присутствие.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
США
Персоны
Барак Обама
Буш Джордж
Трамп Дональд
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