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Судостроительный завод Пелла с недоумением воспринял иск от Минобороны на 2,93 млрд рублей

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Логотип ОАО “ПЕЛЛА”
Логотип ОАО “ПЕЛЛА”.
Источник изображения: http://podshipnik-servis.ru/

Ленинградский судостроительный завод "Пелла" выступил с заявлением по поводу иска от Минобороны на 2,93 млрд рублей.

Наше предприятие с недоумением и сожалением восприняло информацию о предъявлении со стороны Министерства обороны Российской Федерации иска по государственному контракту от 16.12.2015 года No 1520187306811020105015432 (далее – ГК) на сумму 2 930 248 442 (два миллиарда девятьсот тридцать миллионов двести сорок восемь тысяч четыреста сорок два) рубля 81 коп.

По ходу исполнения ГК стороны систематически и конструктивно взаимодействуют для разрешения возникающих организационных, технических, финансовых и других вопросов. В том числе неоднократно рассматривались и сроки выполнения предусмотренных этапов, причины задержек и переносов.

В частности, Министерство обороны Российской Федерации, в лице заместителя Министра А.Ю. Криворучко, согласилось с аргументами предприятия об отсутствии объективных оснований для предъявления исковых требований, связанных с изменениями фактических сроков поставки.

В этой ситуации появление искового заявления может нами рассматриваться либо как организационная ошибка, связанная с тем, что решение заместителя Министра не дошло до сведения исполнителей, либо как сознательные действия конкретных лиц, направленные на подрыв деловой репутации ОАО «Пелла».

В подтверждение изложенного прилагаем следующие документы: Письмо Минобороны России от 23.10.2019 исх.No235/1/1/12855 – 1 л. текст, текст, текст


Доклад Врио руководителя Департамента Минобороны России по обеспечению ГОЗ – 1 л.


Письмо Минобороны России от 06.09.2019 исх.No235/1/1/11372 – 1 л.


Письмо ОАО «Пелла» от 06.12.2019 исх.No20/085 – 1л.

С уважением,

Заместитель генерального директора ОАО "Пелла"

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Пелла ОАО
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
Гособоронзаказ
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