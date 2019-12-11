Ударная мощь интеллекта

АО "ВНИИ "Сигнал" – ведущий разработчик и изготовитель навигационных систем для современного российского высокоточного оружия

27–29 ноября 2019 года в Суздале состоялась IV всероссийская научно-техническая конференция по перспективам развития систем ориентирования, навигации и управления движением наземных подвижных объектов "Навигация-2019". Она проводилась в преддверии 65-летия всероссийского научно-исследовательского института "Сигнал" и была посвящена памяти лауреата Государственной премии, заслуженного машиностроителя РФ и изобретателя РСФСР, главного конструктора средств навигационно-геодезического обеспечения ВНИИ "Сигнал" Анатолия Сдвижкова. Участвовали более 135 ученых, специалистов и представителей Минобороны России, РАРАН, организаций и предприятий ОПК. На пленарном заседании и трех секциях заслушано, обсуждено 40 докладов. На вопросы "Военно-промышленного курьера" ответил генеральный директор АО "ВНИИ "Сигнал" Владимир Пименов.

– Владимир Анатольевич, ВНИИ "Сигнал" более 65 лет ведет научно-исследовательскую, производственную деятельность в сфере вооружения и военной техники. Как удается удерживать лидирующие позиции, успешно решать научно-технические, кадровые, производственные проблемы?

– Вы правы. АО "Сигнал" традиционно занимает лидирующие позиции в области навигации наземных объектов, что сегодня подкрепляется и результатами проводимых НИОКР. Некоторые из последних разработок – итог трех-четырехлетнего труда наших специалистов. Многие изделия, в частности бесплатформенные инерциальные навигационные системы (БИНС), востребованы не только при производстве различных образцов ВиВТ Сухопутных войск и ПВО в интересах МО РФ, но и за рубежом. В нашем портфеле немало заявок на их изготовление и поставку, что позволяет поддерживать загрузку предприятия на должном уровне.

“ Мы не переломим ситуацию, пока государство не поставит стратегические задачи по развитию конкретных отраслей промышленности ”

В мае 2020-го коллектив отметит знаменательную дату – 65 лет со дня образования. Солидный возраст, но вместе с тем наш институт очень молод. В коллективе неуклонно растет количество молодых специалистов, в том числе на руководящих должностях.

Наше предприятие было образовано в 1954 году как филиал московского ЦНИИ автоматики и гидравлики, в 1968-м институт обрел самостоятельный статус. Сегодня у нас трудятся около двух тысяч специалистов, из которых порядка 600 – конструкторы-разработчики, цвет и гордость предприятия, его научно-технический потенциал. Есть своя развитая опытно-производственная и испытательная база, уникальные образцы оборудования, похвастать которыми может далеко не каждое предприятие.

– У нас в стране хорошо знают конструкторов знаменитых оружейных брендов, а те, кто создает к ним вспомогательное оборудование, скажем, гидравлику, средства навигации и управления, остаются как бы "за кадром", что, на мой взгляд, несправедливо. В вашем институте решают именно такие вспомогательные задачи, без чего не сможет воевать ни одна боевая машина. В каких конкретно образцах ВВСТ присутствуют ваши разработки?

– АО "ВНИИ "Сигнал" – один из основных разработчиков систем наведения и стабилизации вооружения ракетной, артиллерийской и бронетанковой техники, ПВО, боевых вертолетов и кораблей ВМФ в России. Большинство наиболее известных объектов вооружения ("Тунгуска", "Панцирь-С1", "Мста-С", "Ураган", ОТРК "Искандер", "Торнадо-С" и т. д.) оснащено системами, которые разработаны специалистами института.

Но особо ВНИИ "Сигнал" гордится вкладом в развитие отечественной артиллерии – комплексы и системы автоматизированного управления огнем, разработанные нашим предприятием, повышают боевую эффективность отечественных ракетных и артиллерийских систем.

Если же говорить об изделиях последнего времени, то самое яркое событие – завершение модернизации РСЗО "Смерч" до уровня "Торнадо-С".

– В чем суть модернизации?

– В комплектовании боевых машин автоматизированной системой управления и ведения огня, разработанной "Сигналом". В ней заложен весь интеллект института.

– Каковы ваши взаимоотношения с главным заказчиком – Минобороны и как может отразиться на деятельности предприятия снижение объемов ГОЗ?

– Отношения рабочие, конструктивные. Что касается снижения объемов ГОЗ, то оно наблюдается в ненаукоемких отраслях. Мы разработчики и изготовители ВВСТ. Работаем на перспективу, есть проекты, которые выйдут на рынок через год-два-три и будут востребованы.

– Конференция "Навигация-2019" проводится раз в два года. В чем ее специфика, какой опыт вы получаете?

– Это уже четвертая конференция. Отличная возможность собрать под одной крышей всех разработчиков, которые трудятся в данной сфере, обменяться опытом, поделиться достижениями. А главное – сопоставить различные точки зрения, обсудить и запустить совместные проекты.

– Как вы оцениваете присутствие на таких мероприятиях молодежи?

– Вы сами видели, кто на пленарном заседании и в работе секций принимал участие. Юношам и девушкам крайне необходим прямой контакт с мэтрами, научными светилами, поскольку текучка все-таки порой заедает не только взрослых. И то, что тут много молодежи, – большой плюс. Но это только одна сторона подготовки наших молодых кадров, повышения уровня их квалификации.

– То есть недостатка в квалифицированных специалистах не ощущаете?

– Не буду кривить душой: после лихих 90-х дефицит пока остается. Поэтому очень полезен опыт предыдущих лет. О чем речь? Ковров – большой промышленный центр Владимирской области. Но по вопросам гироскопии, которая первична для вопросов навигации, у нас в области специалистов не готовят. В советское время к нам шли выпускники Военмеха, Бауманки... Они составляли костяк предприятия. Сегодня, как вы знаете, распределения в вузах нет, а не помешало бы. Ведь у нас созданы достойные условия для молодых специалистов, в том числе социальные. Взять то же жилье, медицинское страхование. У нас, конечно, есть целевое обучение на бюджетных местах в вузах. Но многие выпускники местных школ едут поступать в Москву, там и остаются. Возвращаются единицы. И над этим надо думать на всех уровнях.

– Создание высокоточных систем навигации во многом зависит от производственной кооперации. Каковы ваши возможности здесь и насколько успешно удается привлекать к сотрудничеству коллег?

– Мы достаточно успешно сотрудничаем почти со всеми предприятиями холдинга "Высокоточные комплексы" и многими предприятиями Ростеха.

– Как-то вы сказали, что гордитесь вкладом института в развитие российской артиллерии. Почему такая любовь именно к ней?

– Для института День артиллерии, можно сказать, профессиональный праздник. Ведь головное наше изделие – комплекс управления огнем артиллерии (буксируемой и самоходной). С его помощью повышается эффективность и точность ведения огня.

В настоящее время успешно прошел государственные испытания разработанный нами носимый малогабаритный комплекс для управления подразделениями артиллерии и РСЗО, осваиваем его серийное изготовление.

Неоценимый вклад в создание средств управления огнем внес в свое время первый директор "Сигнала" Юрий Михайлович Сазыкин, который проработал на этом посту 30 лет.

– Вы сказали, что ВНИИ "Сигнал" работает над созданием новых систем ВВСТ. Могли бы что-то прояснить?

– О деталях говорить пока не готов. Скажу лишь, что результаты наших сегодняшних исследований будут и далее востребованы в сфере Сухопутных войск и ПВО.

– Какие проблемы, стоящие перед институтом, видятся особо важными?

– Основная задача – полная загрузка предприятия, сохранение научно-технического потенциала, своевременное и качественное выполнение ГОЗ, диверсификация производства.

Мы ведем разработки в области продукции гражданского назначения. Налаживаем взаимодействие с предприятиями автомобильной, нефтегазовой промышленности, где есть востребованность наших наработок. Уже сегодня предлагаем свои готовые технические решения. Наша продукция должна быть наукоемкой, технологичной, конкурентной и востребованной.

– Как удается решать социальные проблемы, типичные для всей страны?

– Я бы сказал, что мы очень социально ориентированы. В нашем институте для всех без исключения работников предоставляется достойный пакет добровольного медицинского страхования, в том числе санаторно-курортное лечение. Есть своя жилищная программа для молодых специалистов. Решение квартирного вопроса для молодой семьи, согласитесь, сегодня стоит на первом месте.

– Обычно от пенсионеров и людей предпенсионного возраста стараются избавляться. А как у вас?

– Когда человеку исполняется 60 лет, мы не отправляем его на пенсию, не освобождаем от должности. Мы дорожим всеми специалистами, сколько бы лет им ни было. Оцениваем людей не по возрасту, а по знаниям и опыту. Для нас преемственность поколений не пустое слово. Почти в каждом подразделении есть трудовые династии.

В то же время для работников предприятия, выходящих на пенсию, существует программа негосударственного пенсионного обеспечения.

А для молодежи действуют программы профориентации на нескольких уровнях – государственном, областном, муниципальном, в которых ВНИИ обязательно принимает участие.

А еще мы придерживаемся в работе одного непреложного правила: не переманивать кадры с соседних предприятий. Это негласная этическая норма, которая реально работает.

– Когда 9 мая видите на Красной площади вооружение и технику, в которых воплощен труд вашего коллектива, что ощущаете?

– Безусловно, гордость. Потому что практически в каждом образце ВВТ есть наши системы. В них заложены талант и труд нескольких поколений нашего предприятия – всероссийского научно-исследовательского института "Сигнал".

Продолжение темы – "Навигация на перспективу".

Владимир Пименов

Беседовал Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 48 (811) за 10 декабря 2019 года