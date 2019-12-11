Навигация на перспективу

О чем ученые и военные говорили в Суздале

27–29 ноября в Суздале состоялась IV всероссийская научно-техническая конференция по перспективам развития систем ориентирования, навигации и управления движением наземных подвижных объектов "Навигация-2019". Участвовали более 135 ученых, специалистов и представителей Минобороны России, РАРАН, организаций и предприятий ОПК. На пленарном заседании и трех секциях заслушано, обсуждено 40 докладов. Слово – участникам конференции.

Память живет – институт молодеет

Наша конференция носит характер подготовительной работы к празднованию 65-летия института – АО "ВНИИ "Сигнал". Лет ему добавилось, но он только молодеет. Отмечать будем в мае 2020 года, приглашаю всех.

Кроме того, конференция посвящена памяти нашего выдающегося специалиста в области навигации Анатолия Ивановича Сдвижкова. К сожалению, он ушел из жизни, но память о нем жива. Поэтому два доклада будут посвящены непосредственно ему.

Сергей Филиппов, заместитель председателя оргкомитета конференции, главный конструктор – заместитель генерального директора по научной работе АО "ВНИИ "Сигнал"

Путь в науку начинался на студенческой скамье

Анатолий Сдвижков окончил Рязанский государственный радиотехнический университет. Мы с ним учились вместе, я его знаю с 1 сентября 1963 года как одного из лучших студентов и выпускников. Он был старостой потока, я – комсоргом. Уже тогда он серьезно занялся наукой.

В приветственном письме участникам конференции от ректората этого университета говорится, что Сдвижков всю свою жизнь посвятил служению Отечеству. При его непосредственном участии созданы самые современные изделия, имеющие большое оборонное значение. Среди них системы навигации "Квадрат" и "Тигель". А также изделия, использовавшиеся в составе командирских танков Т-62, ЗРК "Куб", "Шилка", ЗРПК "Панцирь", ракетные комплексы "Точка", "Искандер", "Тополь-М".

Другое направление взаимодействия с Рязанским радиотехническим университетом – создание микропроцессорных систем для управления приводов – курировал от ВНИИ "Сигнал" Борис Васильевич Новоселов. Установленные тогда научные и производственные кооперационные связи для работ по созданию систем управления роботами и технического зрения являются основой сегодняшних современных разработок.

Михаил Никифоров, кандидат технических наук (ФГБОУ ВО РГРУ им. В. Ф. Уткина, Рязань)

Анатолий Сдвижков – академик навигации

С первых дней работы в "Сигнале" – с 1974 года я был и до его кончины оставался учеником Анатолия Ивановича Сдвижкова. Он прожил большую, полную творческих поисков и свершений жизнь. Автономными системами навигации и топопривязки (СТПН), разработанными коллективом ВНИИ "Сигнал" под руководством и при его непосредственном участии, сегодня оснащены более 70 типов наземных подвижных колесных и гусеничных объектов различных родов войск МО РФ, в том числе РВСН, РВиА, войск БТВТ, РХБЗ, ПВО ВВС и БРАВ ВМФ.

Более 30 модификаций систем навигации приняты на вооружение и изготавливаются серийно. В институте накоплен колоссальный опыт, создан большой научно-технический задел, развита необходимая экспериментально-методологическая испытательная база по разработке, серийному изготовлению и сопровождению на всем жизненном цикле систем ориентирования, навигации и топопривязки для наземных подвижных объектов.

Работы, выполненные Анатолием Сдвижковым, всегда отличались новизной и оригинальностью предложенных технических решений. На его счету около 150 научных трудов, среди которых 83 патента на изобретения, 35 свидетельств о регистрации специального программного обеспечения и 30 научных статей и докладов. Он стал заслуженным изобретателем РСФСР и заслуженным машиностроителем РФ, действительным членом Академии навигации и управления движением, лауреатом Государственной премии.

Василий Матахин, главный конструктор СНГО, заслуженный конструктор РФ (АО "ВНИИ "Сигнал")

Сила предприятия в его школе

Многопрофильность нашего предприятия помогла нам с достоинством пройти очень тяжелые 90-е годы. Сегодня мы продолжаем традиции, которые закладывали наши учителя. Наш научно-производственный комплекс № 1 – ровесник предприятия. За всю историю нашего подразделения выполнено свыше 250 НИОКР, внедрено в серийное производство более 80 изделий, 500 патентов, наши сотрудники получили три Ленинские премии, три Государственные и целый ряд других наград, более 100 человек награждены орденами и медалями.

Кроме систем наведения и стабилизации, мы занимаемся электрогидравлическими приводами для ПВО, РСЗО, ВМФ, стартовых космических комплексов, систем стабилизации, стабилизаторами танкового вооружения и другими направлениями, в том числе выпуском гражданской продукции. Все эти направления крайне востребованы. Среди текущих проектов это приводы для арктического "Панциря", инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие". Проектируются приводы для космодромов Восточный, Плесецк и т. д. Все это помогает нам обеспечивать комплексную автоматизацию для систем финальных изделий. Например, для ЗРПК "Панцирь-С1".

Почему мы были, есть и остаемся востребованы? Ответ – наша сила в созданной школе специалистов, подходах и методах работы, которые привили нам наши учителя.

Владимир Николаев (АО "ВНИИ "Сигнал)

Военным нужен новый гирокомпас

НАП (НМ) ГЛОНАСС в полной мере удовлетворяют требованиям Сухопутных войск по точностным, временным, массогабаритным характеристикам и помехозащищенности.

Большой проблемой является отсутствие высокоточных гирокомпасов, предназначенных для использования в составе ВВСТ Сухопутных войск.

Решением этой проблемы является создание высокоточного лазерного гирокомпаса, обладающего высокой надежностью, малым энергопотреблением. Такая задача в настоящее время поставлена перед предприятиями ОПК.

Сотрудники НИИ Минобороны России

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Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 48 (811) за 10 декабря 2019 года