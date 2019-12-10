Тренажер французской атомной подводной лодки проекта Barracuda

ВМС Франции распространили фотографии установленного в Тулоне берегового тренажера центрального поста строящихся новых французских атомных многоцелевых подводных лодок проекта Barracuda. На тренажере в настоящее время проходит подготовку экипаж головной атомной подводной лодки этого типа Suffren, церемония спуска которой состоялась 12 июля 2019 года в арсенале французского судостроительного объединения Naval Group в Шербуре. Лодка Suffren должна начать заводские ходовые испытания в первом квартале 2020 года. Всего для ВМС Франции строятся шесть атомных подводных лодок проекта Barracuda.

Тренажер изготовлен Naval Group и выполнен с трехосевой стабилизацией, позволяющей имитировать дифференты и крены лодки.

Установленный в Тулоне береговой тренажер центрального поста строящихся новых французских атомных многоцелевых подводных лодок проекта Barracuda Декабрь 2019 года (с) ВМС Франции

Установленный в Тулоне береговой тренажер центрального поста строящихся новых французских атомных многоцелевых подводных лодок проекта Barracuda Декабрь 2019 года (с) ВМС Франции