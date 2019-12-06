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Известия.ru

Пентагон опроверг план отправки 14 тыс. военных на Ближний Восток

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Пентагон опроверг информацию о намерении отправить на Ближний Восток 14 тыс. военнослужащих. Об этом пресс-секретарь ведомства Алисса Фарах написала в Twitter в четверг, 5 декабря.



По ее словам, сообщение неверное, и Соединенные Штаты не рассматривают отправку дополнительных военных на Ближний Восток.

5 декабря газета The Wall Street Journal сообщила, что власти США рассматривают возможность наращивания своего военного присутствия на Ближнем Востоке за счет переброски десятков кораблей и 14 тыс. военных в целях противодействия Ирану.

Конфликт между США и Ираном обострился после решения Трампа в мае 2018 года разорвать ядерное соглашение (Совместный всеобъемлющий план действий — СВПД) с Тегераном и возобновить санкционное давление на страну из-за якобы нарушения исламской республикой условий сделки. Власти Ирана подобные действия назвали незаконными и необоснованными.

СВПД по ядерной программе Тегерана был подписан Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией летом 2015 года. Согласно документу, Иран отказывается от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций.

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