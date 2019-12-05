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Эрдоган после встречи с Джонсоном, Меркель и Макроном: саммит прошел хорошо (Sabah, Турция)

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Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Турции Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель
Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Турции Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель.
Источник изображения: © REUTERS, Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS

В офисе премьер-министра Бориса Джонсона состоялся саммит по Сирии с участием лидеров Турции, Германии, Франции и Великобритании. Эрдоган заявил, что остался доволен встречей. Сообщается также, что президент Турции преподнес небольшой подарок коллегам по НАТО, чтобы более четко заявить о своей принципиальной позиции.

Вчера, 3 декабря, в офисе премьер-министра Великобритании в Лондоне состоялся четырехсторонний саммит по Сирии, в котором приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Встреча длилась около 50 минут, обсуждалась ситуация в Сирии и Ливии. Эрдоган призвал европейских лидеров совместно работать над созданием безопасной зоны в Сирии и возвращением беженцев. Турецкий лидер в очередной раз подчеркнул, что не нужно делать различия между теми или иными террористическими организациями. Покидая офис премьер-министра Великобритании после саммита, Эрдоган при ответе на обращенный к нему вопрос отметил: "Саммит прошел весьма хорошо".

Канцлер Германии Меркель также заявила, что лидеры провели хорошие и полезные переговоры и основной темой обсуждения была ситуация в Сирии. "Мы пришли к единому мнению о том, что борьба против ИГИЛ (запрещена в РФ - прим. ред.) должна продолжаться до полного завершения. Мы продолжим обсуждать, как именно это будет". Меркель отметила, что безопасное и добровольное возвращение сирийских беженцев в безопасную зону, безопасность которой Турция гарантирует совместно с Россией, возможно только при участии ООН и контакты по этому вопросу продолжатся".

Макрон: Турция - большая страна

А президент Франции Макрон, чьи заявления в адрес Турции до саммита вызвали бурную реакцию, на этот раз отметил: "Турция - большая страна, и я глубоко уважаю турецкий народ".

Между тем Эрдоган преподнес лидерам книгу под названием "Турция - сильный член стратегического альянса", подготовленную департаментом по коммуникациям президента Турции на четырех языках. В ней в том числе выражается ожидание того, что члены-доноры НАТО внесут вклад в создание безопасной зоны.

Наряду с этой книгой в ходе саммита НАТО и двусторонних переговоров лидерам также будут представлены другие издания, ранее выпущенные департаментом по коммуникациям: "Борьба Турции с терроризмом", а также "Новая жизнь в Сирии".

Акцент на борьбе со всеми проявлениями терроризма

На четырехстороннем саммите в Лондоне была подчеркнута решимость бороться со всеми проявлениями терроризма.

По итогам саммита из офиса премьер-министра Великобритании было опубликовано письменное заявление, согласно которому:

- лидеры обсудили широкое стратегическое, экономическое, оборонное партнерство между своими странами и согласились с важностью дальнейшего углубления этих отношений, в том числе через НАТО;

- лидеры пришли к согласию относительно необходимости обеспечения гуманитарного доступа в Сирию, в том числе трансграничного, и согласились с тем, что основой для получения помощи на северо-востоке Сирии должна стать оценка потребностей, проведенная ООН;

- лидеры заявили, что они будут работать над созданием условий для безопасного, добровольного и устойчивого возвращения беженцев и необходимо продолжать борьбу со всеми проявлениями терроризма; кроме того, лидеры согласились с тем, что любые атаки на гражданское население в Сирии, в том числе в Идлибе, должны прекратиться;

- лидеры подтвердили свою поддержку деятельности Конституционного комитета и отметили важность выполнения резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, в которой выражается призыв к скорейшему прекращению огня в Сирии и достижению политического урегулирования в стране;

- лидеры вновь выразили поддержку продвижению политического процесса в Ливии, а также согласились, что встречи в этом формате должны продолжаться.


Хасан Ай (Hasan Ay)

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1 комментарий
№1
05.12.2019 07:30
Фото - настоящее произведение искусства!
0
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