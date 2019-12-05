Пентагон испытает боевые лазеры на крылатых ракетах

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Министерство обороны США намерено провести масштабные испытания боевых лазеров. Об этом сообщил помощник директора управления Пентагона по разработке оружия направленной передачи энергии Томас Карр, передает "NPlus1" со ссылкой на Breaking Defense.

Пентагон планирует провести испытания боевых лазеров на способность их сбивать крылатые ракеты. Тесты будут проводиться в интересах ВВС, ВМС и Армии США. По планам Пентагона испытания лазеров мощностью 300 кВт должны пройти в 2023 году, мощностью 500 кВт - в 2024 году.

В настоящее время Минобороны США ведет переговоры с тремя разработчиками боевых лазеров о создании демонстрационных образцов мощного лазерного оружия и проведении их испытаний.

В случае, если испытания лазеров пройдут успешно, Пентагон закажет разработку боевой лазерной установки мощностью 1 мегаватт.

Необходимо отметить, что в США уже была разработана одномегаваттная лазерная установка. Ее разработали совместно американские компании Boeing, Lockheed Martin и Northrop Grumman по заказу Агентства по противоракетной обороне США. Противоракетный химический лазер воздушного базирования ABL разместили в носовой части модифицированного грузового самолета Boeing 747-400F.

В 2010 году американские военные провели испытания ABL, во время которых им удалось сбить две баллистические ракеты на разгонном участке траектории, однако вскоре проект был закрыт. В Пентагоне сочли лазерную установку и ее носитель слишком тяжелыми и большими, чтобы их можно было использовать в составе системы ПРО.