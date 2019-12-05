Die Welt (Германия): у НАТО новый главный противник

В 70-летие Североатлантического альянса немецкий автор напоминает, что организации есть чем гордиться. В конце концов, Варшавский пакт развалился, а НАТО все еще полно жизненных сил. Однако сегодня страны альянса должны снова сплотиться против нового врага. И этот враг — не Россия.

Спустя 70 лет после своего основания НАТО есть чем гордиться. Но к новым вызовам альянс подготовлен недостаточно. Россия пытается его дестабилизировать. Однако новый сильный противник у него другой.

Семидесятилетний юбилей западного оборонительного союза - достойный повод для торжеств во время саммита НАТО в Лондоне. Союз внес решающий вклад в сохранение мира в Европе. Варшавский пакт развалился, а НАТО все еще полно жизненных сил.

При этом альянс привлекателен: некоторые страны-члены Варшавского пакта уже вступили в него, другие, такие как Украина и Грузия, настойчиво стучатся в дверь. Демократия победила коммунизм, рынок вытеснил плановое хозяйство, а свобода восторжествовала над авторитаризмом: все это также одна из больших заслуг НАТО.

Об этом стоит вспоминать время от времени, когда сегодня, по случаю юбилейных торжеств, часто заходит речь о разногласиях в альянсе. С другой стороны, при всех исторических заслугах фундамент НАТО подвергается эрозии. Опасения относительно будущего альянса, эффективности его потенциала устрашения в будущем и несокрушимости гарантии оказания помощи в случае нападения на одну из стран-членов вполне оправданы.

Страны НАТО в прошедшие годы доказали свою дееспособность: устрашение, направленное против ревизионистской России, было значительно улучшено, сотрудничество с ЕС расширено, кризисные регионы на юге (Иран, Афганистан) частично стабилизированы, а международный терроризм в ходе действий антиигиловской коалиции в значительной степени подавлен. В чем же проблемы НАТО?

Во-первых: Опасность идет не извне, а изнутри - НАТО угрожает само себе. Основополагающий консенсус западного общества относительно того, что свободу и благополучие необходимо защищать от внешних опасностей каждый день вновь и вновь, больше не существует. Согласно опросам большинство людей на Западе более не чувствует угрозы от России, а тем более от Китая, и не желает в период бюджетных трудностей и усиливающих боев за распределение ресурсов инвестировать больше денег в оборону.

Это оказывает давление на действующих политиков. Стратегическая дилемма НАТО состоит в том, что становится все труднее добиваться инвестиций в военные способности альянса. Но эти деньги необходимы, чтобы устрашение и в будущем было убедительным и чтобы оборона в случае войны оказалась эффективной.

Во-вторых: есть новые вызовы. Самый опасный противник НАТО сегодня - не Россия, а Китай. Но у альянса нет перспективной стратегии в отношении обоих этих государств. Французский президент Макрон прав, требуя развернуть новые дебаты о России. А вот о роли Китая в НАТО нет единого мнения: для американцев Пекин - враг. Германия и Франция об этом и слышать не хотят, они подчеркивают прежде всего те шансы, которые Китай предоставляет как торговая держава. Это фундаментальный диссонанс, вокруг которого вот уже несколько месяцев ведутся дебаты внутри альянса.

Германия недооценивает опасность, исходящую от Китая

При этом Германия и Франция с их преимущественно коммерческим взглядом на Пекин недооценивают опасность, исходящую от Китая. Эта страна хочет купить политическое влияние в Европе путем инвестиций в ее экономику. Она же эффективно работает над тем, чтобы распространить свое влияние на мировые океаны и впоследствии контролировать доступ к международным морским путям.

Китай настолько сильно вооружен, что роль американцев как державы-гаранта безопасности таких стран, как Австралия, Южная Корея, Япония и Тайвань, становится все более сомнительной. Все это может иметь драматические последствия также для безопасности и благополучия Европы.

В-третьих: в альянсе есть силы, дестабилизирующие его и тем самым играющие на руку России. Турецкий президент Эрдоган со своим самоуправством (С-400, северная Сирия) стал непредсказуемым. У американского президента Трампа правильные идеи (повышение расходов на оборону), но он временами сомневается в своей приверженности к НАТО как институту.

Макрон угрожает единству альянса

Макрон в свою очередь своим диагнозом о "смерти мозга", распространяемыми публично сомнениями в гарантии коллективной обороны и требованием "стратегической автономии" европейцев угрожает единству альянса, злит американцев и настраивает против себя в первую очередь восточных европейцев. В результате восточноевропейские страны НАТО ищут защиту скорее у США и в то же время внутри Европейского союза всеми силами противятся всему, что похоже на доминирование Франции и разрыв с американским партнером по альянсу.

К этому добавляется, по мнению французского эксперта в области безопасности Франсуа Ейсбура (François Heisbourg) из Фонда стратегических исследований (ФСИ) в Париже, и опасение, что после высказанного Макроном публично сомнения в эффективности статьи 5 устава альянса, предусматривающей коллективный ответ всех стран НАТО в случае нападения одну из них, Москва может поддаться искушению проверить действенность этого положения на практике. Это кажется безумием, но вполне возможно. Идеальным местом для этого может стать Прибалтика или Черноморский регион, то есть регионально ограниченные территории, находящиеся довольно далеко от больших государств альянса.

Что делать? Центробежные силы внутри НАТО достаточно сильны. В данной ситуации не поможет, если - как предлагает немецкий министр иностранных дел Маас - соберется группа экспертов из бывших политиков и подготовит для альянса предложения по внедрению "свежих политических мозговых клеток" (Маас). Этот план наивен перед лицом серьезных вызовов, стоящих перед альянсом.

Американцы уже посмеиваются над этим, и можно только надеяться, что план Мааса в скором времени окажется в корзине для бумаг. Но делу не поможет и то, если 29 послов стран НАТО во время своих еженедельных заседаний в Североатлантическом совете вновь зачитают инструкции, полученные ими из своих столиц. Все это - лишь технократические ритуалы.

Нужны новые форматы. Внутри альянса необходимо возродить взаимное доверие. Поэтому главы правительств стран НАТО должны в течение трех лет трижды в год собираться на пару дней вместе, чтобы в неформальной обстановке вновь познакомиться друг с другом, получить от экспертов прямую и подробную информацию и в конце принять решения, которые обеспечат НАТО надежное будущее. Попробовать внедрить подобный процесс с принципом "сверху вниз" стоит в любом случае.

Кристоф Б. Шильтц (Christoph B. Schiltz)