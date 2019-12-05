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Интерфакс-АВН

Высокопоставленные военные США и Китая высказались в пользу диалога для урегулирования разногласий - Пентагон

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Флаги США и Китая
Флаги США и Китая.
Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

Вашингтон. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Для урегулирования существующих разногласий важен эффективный диалог, согласились в ходе состоявшейся телефонной беседы председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли и начальник Объединенного штаба Центрального военного совета КНР Ли Цзочэн.

"Оба военачальника согласились с ценностью продуктивного диалога, эффективного урегулирования разногласий и сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении Пентагона.

Беседа состоялась в условиях, когда Китай в качестве ответной меры на принятие в США закона "О правах человека и демократии в Гонконге" запретил вход в гонконгский порт американских военных кораблей.

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Страны
Китай
США
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