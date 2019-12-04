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Le Figaro (Франция): Дональд Трамп посчитал оскорблением слова президента Макрона о НАТО

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Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © REUTERS, Kevin Lamarque

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО является оскорбительным для 28 стран-членов альянса, сказал Дональд Трамп перед саммитом альянса в Лондоне, подчеркнув, что никто не нуждается в НАТО больше, чем Франция.

Президент США Дональд Трамп назвал очень оскорбительным заявление Эммануэля Макрона в отношении НАТО и объявил о своем намерении поговорить с ним об этом на встрече, запланированной на сегодня.

"Я считаю, что это очень оскорбительно", - заявил он в Лондоне на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перед началом саммита НАТО, посвященного 70-летию организации. Это "очень, очень злое высказывание в адрес 28 стран", - добавил он.

Дональд Трамп был "очень удивлен" заявлением Эммануила Макрона и посчитал его "очень опасным" для Франции. "Никто не нуждается в НАТО больше, чем Франция", - сказал он.

Эммануэль Макрон заявил "о смерти мозга" НАТО после наступления Анкары на северо-востоке Сирии без каких-либо консультаций с союзниками, но с согласия президента США. Президент Франции полностью принимает критику. Об этом он заявил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу в четверг в Париже. Кроме того Эммануэль Макрон посетовал, что последние два саммита были посвящены исключительно тому, как снизить финансовые затраты для Соединенных Штатов.

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