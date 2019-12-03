В Индии заявили об очередном "вероятном" переносе сроков постановки авианосца "Викрант" на вооружение

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Индийские СМИ сообщают о начале нового этапа испытаний строящегося авианосца INS Vikrant. Авианосец водоизмещением 37,5 тыс. тонн запустил в работу двигатели.

При этом в Индии отмечают, что сроки его передачи военно-морским силам, вероятно, будут сдвинуты. Если ранее заявляли, что "Викрант" окажется на вооружении индийских ВМС в 2020 году, то теперь говорится о 2022-м. Это притом, что изначально в проекте значился 2018 год.

Индийские СМИ:

Нужно признать, что авианосец "Викрант" строится с большой задержкой. Пока точно не известно, когда же он начнёт участвовать в военно-морских миссиях в составе ВМС. Но при этом известно, что на первом этапе его авиационное крыло будет представлено истребителями МиГ-29К.

Дополнительно отмечается, что сейчас идёт обсуждение вопроса о том, чтобы использовать несколько индийских многоцелевых истребителей Tejas палубного базирования на первом этапе эксплуатации авианесущего корабля.

Из материалов индийских СМИ:

Специалисты отмечают, что говорить об использовании LCA Tejas на авианосце "Vikrant" можно будет лишь после полной готовности авианесущего корабля. При этом они говорят о неприемлемой дате: палубные истребители Tejas в качестве полноценного авиакрыла можно будет использовать не ранее 2026 года, "чтобы совместимость была полной".

Напомним, что ранее "ВО" сообщало об испытаниях палубных версий LCA Tejas на тренировочном наземном комплексе в штате Гоа.