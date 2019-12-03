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Военное обозрение

Курдский генерал заявил о соглашении по расширению военного присутствия РФ на севере Сирии

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Источник изображения: topwar.ru

Командующий так называемыми Сирийскими демократическими силами генерал Мазлум Абди сделал твит о договорённостях с российскими военными.

По словам Мазлума Абди, он встретился с российским командованием в Сирии и провёл переговоры. В заявлении курдского генерала сообщается о плодотворной встрече и о том, что в её ходе были достигнуты договорённости о расширении российского военного присутствия на территории севера Сирии.

Из заявления Мазлума Абди:

У нас была очень плодотворная встреча. Мы согласились разместить российские силы в Амуде, Таль-Тамре и Айн-Иссе для обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Мы надеемся на дальнейшие совместные усилия в интересах наших двух стран.

Примечательно, что это заявление курдский генерал опубликовал в Твиттере, где его аккаунт появился всего около 2-х месяцев назад.

Напомним, что на ряде маршрутов на севере Сирии российская военная полиция осуществляет совместное с турецким контингентом патрулирование.

В Анкаре заявления командующего СДС о расширении российского военного присутствия на севере САР пока не прокомментировали. Ранее Анкара обращалась к США с требованием выдать турецкой стороне Мазлума Абди, с которым активно контактировали американские военные.

На этом фоне продолжают приходить сводки о боестолкновениях САА с боевиками в провинции Идлиб. Террористы пытаются продвинуться в восточном направлении – в сторону провинции Хама. Сирийские СМИ сообщают о том, что боевики попытались с применением беспилотников атаковать аэропорт Хамы. SANA пишет, что атака была отражена сирийскими расчётами противовоздушной обороны.

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