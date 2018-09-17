Война в Сирии: пресечена атака на аэропорт Дамаска

Опубликовано видео перехвата израильской ракеты силами ПВО Сирии

Сирийские средства ПВО минувшей ночью отразили удар нескольких израильских ракет, нацеленных на Дамасский международный аэропорт. Ранее сирийские войска ПВО уничтожили два шпионских беспилотника-разведчика Израиля к востоку от Дамаска.

В Сети появилось видео того, как система противовоздушной обороны Сирии отразила ракетную атаку Израиля на Дамасский международный аэропорт, передает ФАН.

Военный источник сообщил, что средства противовоздушной обороны минувшей ночью сбили несколько израильских ракет, передает сирийское информационное агентство САНА.

В понедельник 3 сентября сирийские войска ПВО сбили два шпионских беспилотника-разведчика Израиля к востоку от Дамаска, заявил сирийский военно-полевой командир. Израильские военные информацию о потерях БПЛА не подтвердили.

Два дня спустя ВВС Израиля нанесли авиаудар по сирийской Хаме. Тогда в социальных сетях появились видеоролики, на которых видны ракеты, выпущенные израильскими самолетами.

На одной из видеозаписей было показано, как предположительно израильская ракета летит по воздуху к цели. На другой были засняты последствия ракетной атаки и взрыва. Также, было видно, как

город заволакивает серый плотный дым, за кадром плачет маленький ребенок, слышен шум самолетных двигателей.

По словам военного источника агентства SANA в Сирийской Арабской армии, эскадрилья ВВС Израиля ворвалась в воздушное пространство САР с территории Ливана, атаковав позиции сирийской армии в мухафазах Хама и Тартус, передает НСН.

Всего было выпущено пять ракет, все они были перехвачены сирийской системой противовоздушной обороны. Часть сбитых ракет упала в районе населенного пункта Эн-Насира в Хомсе, часть рухнула в районе Вади-эль-Уюн в Хаме.

По данным сирийского информагентства, в результате налета израильских военных самолетов на Хаму от взрыва ракеты погиб один человек, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.

В июле самолет Су-22 ВВС Сирии был сбит израильской противовоздушной обороной. В сирийский "Сухой" были запущены две ракеты-перехватчика комплекса Patriot после того, как воздушное судно, по данным израильской армии, на два километра проникло на территорию Израиля.

Сначала появились сообщения, что самолет был "перехвачен", однако впоследствии стало известно, что Су-22 упал в районе Голанских высот. Стоит отметить, что президент Ирана Хасан Роухани несколько раз призывал израильских военных покинуть Сирию.

"Оккупационный режим Израиля должен незамедлительно покинуть сирийские оккупированные территории", - сказал иранский лидер.

По его словам, израильские войска находятся на территории Сирии вопреки международным резолюциям и требованиям сирийского народа.

Он добавил, что "остановить" терроризм в Сирии, а также "значительно обуздать" его распространение по региону и миру удалось лишь благодаря России, Ирану и Турции.

В свою очередь, министр разведки Израиля Исраэль Кац заявил о готовности незамедлительно отреагировать на действия Ирана в Сирии, если они будут представлять собой угрозу Израилю.

"Соглашение являет собой проверку израильского политического курса в Сирии и той красной линии, которую мы установили. Наша реакция будет четкой и однозначной. Мы будем действовать со всей силой против любой цели Ирана в Сирии, несущей угрозу Израилю", - сказал военный.

По его словам, в случае, если президент Сирии Башар Асад примет решение защищать иранские силы, "он увидит последствия незамедлительно".

Что касается России, то заместитель командующего российской группировки в Сирии Сергей Кураленко сообщал, что ВС РФ разместили четыре поста военной полиции перед линией "Браво" вдоль демилитаризованной зоны на Голанских высотах.

"Подчеркиваю, непосредственно в демилитаризованной зоне постов военной полиции нет. Мы ставим посты вдоль линии "Браво", - сказал Кураленко.

Генерал указывал, что число постов может быть доведено до восьми, если в этом возникнет необходимость.

Кураленко отмечал, что посты военной полиции размещаются на Голанских высотах для содействии миссии ООН в регионе.

Голанские высоты являются спорной территорией на Ближнем Востоке. Большая ее часть контролируется Израилем, а восточная часть - Сирией.

В этой связи издание Foreign Policy писало, что

Россия играет серьезную роль в предотвращении конфликта между Израилем и Сирией.

В материале отмечалось, что Башар Асад прекрасно знает, что его силы не смогут противостоять силам Израиля, который занимает восьмое место в мире по мощности после Франции и Японии.

Израиль менее озабочен Сирией, нежели Ираном, которые вместе с Россией и группировкой "Хезболла" помогли сирийскому лидеру одержать явную победу над повстанцами.

Израиль рассчитывал, что Москва будет способствовать уходу иранских военных сил на территории САР, писало издание.

FP отмечало, что США не играют такой роли, как Россия, в усилиях Израиля по вытеснению иранцев из cирийского конфликта. Израиль, как и весь регион, признает, что в настоящее время Москва является "арбитром Ближнего Востока".

Ключ к миру вдоль Голанских высот принадлежит России, а не Соединенным Штатам, констатировало Foreign Policy.

Рафаэль Фахрутдинов