Повреждённый близ литовского пляжа корабль ВМС Польши "Gniezno" поставлен на ремонт

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В Польше начали ремонт аварийного десантного корабля "Гнезно" (Gniezno) ВМС страны. При этом польские эксперты пытаются разобраться в причинах того, почему ремонт боевого корабля начался "так поздно".

Речь идёт о десантном корабле военно-морских сил Польши, который в июне этого года участвовал в учениях на Балтике. Это учения "Baltops 2019", в которых были задействованы контингенты США и других стран НАТО.

Коротко об инциденте:

Утром 16 июня "Gniezno" во время приближения к побережью в районе пляжа Немирсета близ литовской Паланги боевой корабль напоролся на "неизвестный предмет" на дне. Корпус корабля был существенно повреждён, была нарушена герметичность обшивки, что стало причиной попадания во внутренние отсеки "Гнезно" балтийской воды.

Всё это происходило фактически на глазах отдыхавших в тот момент на пляже людей. А к литовскому берегу десантный корабль польских ВМС приближался для высадки десанта, преимущественную часть которого составляли румынские военнослужащие.

Пресс-секретарь 8-й береговой флотилии сил обороны Польши Гжегож Левандовски:

Корабль получил повреждения при выполнении десантной операции. При подходе к пляжу в Литве он наткнулся на подводный объект, повредив обшивку ниже ватерлинии.

В итоге были предприняты меры, чтобы остановить заполнение внутренних отсеков забортной водой. Спасательное судно ORP Lech помогло "Гнезно" добраться до польской Гдыни.

В течение длительного времени польское командование изучало характер повреждений, запрашивало данные о состоянии дня у литовской стороны (почему данные о состоянии дна запрашивались уже постфактум - отдельный вопрос). И лишь через полгода на "Гнезно" начинаются ремонтные работы. Ремонт осуществляется на судоверфи в Гданьске, где задействован плавдок.

В ВМС Польши отмечается, что ранее ремонтные работы не начинались, так как работала комиссия по установлению точных причин и степени ущерба боевому кораблю. Но главная причина затягивания ремонта состояла в финансовом вопросе. В ВМС искали компанию, которая сможет предложить приемлемые условия. В итоге права на осуществления ремонта добилась компания Net Marine. Её специалисты начинают процедуру на гданьской верфи Alkor.

Польский военный эксперт Анджей Нитка задаётся вопросом, почему при "незначительных повреждениях" корабль длительное время находился фактически вне ВМС страны - без ремонта. О возможной вине экипажа в получении кораблём повреждений речи, судя по всему, не ведётся.